Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kırmıştı! Katie Price hala kucakta

Hem diş tedavisi olmak hem de tatil yapmak için Türkiye'ye gelen ve burada aqua parktan kayarken iki bacağını da kıran İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, tam olarak sağlığına kavuşamadı.

İngiliz basının dikkat çeken isimleri arasında olan Price, en son sevgilisini

3 erkekle aldattığı yönünde çıkan haberlerle gündem oldu.

Yeni erkek arkadaşı Carl Woods ile Maldivler'e romantik bir kaçamak yaşayama giden ünlü isim, tatil boyunca sevgilisinin kucağından inmedi.