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  4. Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kırmıştı! Katie Price hala kucakta

Türkiye'de tatildeyken iki ayağını birden kırmıştı! Katie Price hala kucakta

04.11.2020 10:37 | Son Güncelleme:
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Ağustos ayında tatil için geldiği Türkiye'de iki bacağını birden kıran Katie Price, sevgilisi Carl Woods, Maldivler'deki romantik bir tatil yapıyor. Ayağındaki kırıklar hala iyileşmeyen Price, tatili sevgilisinin kollarında geçiriyor.

Hem diş tedavisi olmak hem de tatil yapmak için Türkiye'ye gelen ve burada aqua parktan kayarken iki bacağını da kıran İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie Price, tam olarak sağlığına kavuşamadı.

Türkiye tatilinde ayaklarını kıran Katie Price’a kötü haber!Türkiye tatilinde ayaklarını kıran Katie Price’a kötü haber!

İngiliz basının dikkat çeken isimleri arasında olan Price, en son sevgilisini
3 erkekle aldattığı yönünde çıkan haberlerle gündem oldu.

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Yeni erkek arkadaşı Carl Woods ile Maldivler'e romantik bir kaçamak yaşayama giden ünlü isim, tatil boyunca sevgilisinin kucağından inmedi.

Katie Price

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