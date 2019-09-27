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Türkiye’de üretilmeye başlayan guava meyvesinin sirkesi de yapıldı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.09.2019 11:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da bir sirke üreticisi, özellikle kadın hastalıklarının tedavisinde oldukça faydalı olduğu değerlendirilen tropikal meyve meyvesinin sirkesini yapmaya başladı. Guava meyvesi nasıl yenir ve sirkesi nasıl yapılır gelin hep birlikte öğrenelim.

Türkiye’de üretilmeye başlayan guava meyvesinin sirkesi de yapıldı

Anavatanı Batı Hindistan ile Güney Amerika olan ve Mersin'in Silifke ilçesinde bir Yüksek Ziraat Mühendisi tarafından 6 yıldır yetiştirilmeye başlanan guava, özellikle kadın hastalıkları ile kanser tedavisinde önemli bir rol oynuyor. Afyonkarahisar’da da bir sirke üreticisi guava meyvesinin istenildiği anda tüketilmesi ve faydasının daha da artması için guava sirkesi denemeye karar verdi. İlk kez denenen guava sirkesinin zamanla daha fazla yapılması hedefleniyor.

KADIN HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

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Sürekli sağlık açısından faydalı meyve ve sebzelerin sirkesini yapan Soner Çakır, yüzüncü meyve olarak guava meyvesinin sirkesini yaptıklarını belirtti. Guava meyvesinin Hindistan ve Güney Amerika kökenli bir bitkinin meyvesi olduğuna dikkat çeken Çakır, "Ağaçta yetişiyor bu meyve. C vitamini bakımından oldukça zengin, potasyum bakımından oldukça zengin. Bunun dışında da kadın hastalıklarında özellikle kullanılan, kanserde kullanılan bir meyve. Bir yüksek ziraat mühendisi Silifke’de bunu yaklaşık bunun 5-6 yıldır tarımını yapıyor, Türkiye pazarına soktu. Biz de dedik ki bundan sirke yapalım. Oldukça lezzetli bir meyve, kavuna benzeyen bir tadı var. İçi kırmızı. İlk denemelerini bu sene yapacağız. Biz guavanın da oldukça yüksek enerjili besinlerden biri olduğunu düşündüğümüz için özellikle sirkesini yapmaya karar verdik. Bilinen faydaları özellikle kadın hastalıklarında ve kanser tedavisinde bağışıklık sistemini yükseltici özelliğe sahip özel bir bitki. Özellik bakımından da oldukça zengin” diye konuştu.

GUAVANIN FAYDALARI YÜZDE YÜZ SİRKEYE GEÇECEK

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Sirkenin önemine de değinen Çakır, "Yediğiniz örneğin bir elmanın yüzde 30’luk yararlı kısmını alıyorsunuz ve dışarı atıyorsunuz. Ama sirkede bunu kat ve kat daha fazlası vücutta kalıp kana karışıyor. O yüzden sirkeler bir nevi iksir ve faydalı. Bu bitkinin de biz faydasının yüzde 100 sirkeye geçeceğini düşündüğümüz bir meyve olduğu için bunu tercih ettik” dedi.

GUAVA MEYVESİ NASIL YENİR?

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Guava meyvesini çiğ bir şekilde yiyebilirsiniz. Hindistan sokaklarında ise meyve ortadan ikiye kesilir baharatlanarak yenir. Smoothie, cheseecake ya da puding yapımında da kullanılabilir.


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