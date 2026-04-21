Türkiye'de yaşam süresi en uzun iller açıklandı

TÜİK verilerine göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi bir önceki döneme göre artarak 78,3 yıla yükseldi. Daha önce bu süre 77,3 yıl olarak ölçülmüştü.
Genel tabloya göre, stres düzeyi daha düşük ve yaşam koşulları daha sakin olan bölgelerde ortalama yaşam süresinin daha yüksek olduğu dikkat çekti.
KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAŞIYOR
Cinsiyet bazında yapılan değerlendirmeye göre:
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 yıl
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6 yıl
Bu verilere göre kadınlar, erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor.
EN UZUN YAŞAM SÜRESİNE SAHİP İLLER ÖNE ÇIKIYOR
İl bazlı değerlendirmede özellikle Ege ve Karadeniz bölgelerindeki bazı şehirlerin dikkat çektiği görüldü. Bu iller, Türkiye ortalamasının üzerinde yaşam süresi değerlerine sahip.
BİRİNCİ SIRADA TUNCELİ VAR
Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip il Tunceli oldu.
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,1 yıl
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77 yıl
Genel ortalama: 80,3 yıl
İKİNCİ SIRADA MUĞLA YER ALDI
Tunceli’yi Muğla takip etti.
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84 yıl
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7 yıl
Genel ortalama: 80,7 yıl
İŞTE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ UZUN OLAN BAZI İLLER:
- Gümüşhane: Kadın ortalama yaşam süresi 83,5 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 78,1 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 80,8 yıl.
- Trabzon: Kadın ortalama yaşam süresi 83,8 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 76,8 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 80,3 yıl.
- Giresun: Kadın ortalama yaşam süresi 83,5 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 76,6 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 80 yıl.
- Rize: Kadın ortalama yaşam süresi 83,3 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 75,5 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 79,4 yıl.
- Ordu: Kadın ortalama yaşam süresi 83 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 77,2 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 80 yıl.
- Erzincan: Kadın ortalama yaşam süresi 82,3 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 76,9 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 79,6 yıl.
- Artvin: Kadın ortalama yaşam süresi 82,4 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 77,3 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 79,7 yıl.
- Antalya: Kadın ortalama yaşam süresi 82,4 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 77,3 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 79,7 yıl.
