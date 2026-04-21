Türkiye'de yaşam süresi en uzun iller açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan son verilere göre, Türkiye’de doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak hesaplandı. Kadınların erkeklere göre daha uzun yaşadığı görülürken, bazı iller ülke ortalamasının üzerine çıktı.

Sedef Karatay Bingül

TÜİK verilerine göre Türkiye’de ortalama yaşam süresi bir önceki döneme göre artarak 78,3 yıla yükseldi. Daha önce bu süre 77,3 yıl olarak ölçülmüştü.

Genel tabloya göre, stres düzeyi daha düşük ve yaşam koşulları daha sakin olan bölgelerde ortalama yaşam süresinin daha yüksek olduğu dikkat çekti.

Türkiye de yaşam süresi en uzun iller açıklandı 1

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA UZUN YAŞIYOR

Cinsiyet bazında yapılan değerlendirmeye göre:

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1 yıl
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6 yıl

Bu verilere göre kadınlar, erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşıyor.

EN UZUN YAŞAM SÜRESİNE SAHİP İLLER ÖNE ÇIKIYOR

İl bazlı değerlendirmede özellikle Ege ve Karadeniz bölgelerindeki bazı şehirlerin dikkat çektiği görüldü. Bu iller, Türkiye ortalamasının üzerinde yaşam süresi değerlerine sahip.

Türkiye de yaşam süresi en uzun iller açıklandı 2

BİRİNCİ SIRADA TUNCELİ VAR

Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip il Tunceli oldu.

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,1 yıl
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77 yıl
Genel ortalama: 80,3 yıl

İKİNCİ SIRADA MUĞLA YER ALDI

Tunceli’yi Muğla takip etti.

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84 yıl
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7 yıl
Genel ortalama: 80,7 yıl

Türkiye de yaşam süresi en uzun iller açıklandı 3

İŞTE ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ UZUN OLAN BAZI İLLER:

  1. Gümüşhane: Kadın ortalama yaşam süresi 83,5 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 78,1 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 80,8 yıl.
  2. Trabzon: Kadın ortalama yaşam süresi 83,8 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 76,8 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 80,3 yıl.
  3. Giresun: Kadın ortalama yaşam süresi 83,5 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 76,6 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 80 yıl.
  4. Rize: Kadın ortalama yaşam süresi 83,3 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 75,5 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 79,4 yıl.
  5. Ordu: Kadın ortalama yaşam süresi 83 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 77,2 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 80 yıl.
  6. Erzincan: Kadın ortalama yaşam süresi 82,3 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 76,9 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 79,6 yıl.
  7. Artvin: Kadın ortalama yaşam süresi 82,4 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 77,3 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 79,7 yıl.
  8. Antalya: Kadın ortalama yaşam süresi 82,4 yıl. Erkek ortalama yaşam süresi 77,3 yıl. Ortalama yaşam süresi ise 79,7 yıl.

    Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

    Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
