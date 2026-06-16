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Türkiye'deki bu mağarayı akın akın görmeye geliyorlar

Düzce’de etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için Sarıkaya Mağarası’na akın ediyor. Doğa harikası mağarayı ziyaret eden Melih Bektaş, mağaranın yoğun ilgi gördüğünü belirterek ziyaretçilerin iniş ve çıkış sırasında dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Türkiye'deki bu mağarayı akın akın görmeye geliyorlar

Düzce’de son günlerde etkisini artıran sıcak hava, vatandaşları serin ve doğal alanlara yönlendiriyor. Bu noktalardan biri olan Sarıkaya Mağarası, hem doğal güzelliği hem de serin havasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sarıkaya Mağarası’nı ziyaret eden Melih Bektaş, bölgede yoğun bir ziyaretçi hareketliliği yaşandığını belirterek, "İnsanlar serinlemek için Sarıkaya Mağarası’na geliyor. Birkaç gündür Düzce’de yoğun bir sıcak var. Biz de serinlemek için Sarıkaya Mağarası’na geldik.

Türkiye deki bu mağarayı akın akın görmeye geliyorlar 1

Bayağı bir yoğunluk var. Mağaraya indik, muhteşem bir manzara bizi karşıladı. İnen kişilerin ciğer tempolarına dikkat etmeleri lazım. Bölgeye iniş ve çıkış yorucuydu.

Türkiye deki bu mağarayı akın akın görmeye geliyorlar 2

İçerisi serin olduğu için insanların yoğunluğu da söz konusu. İnsanlar akın akın bu doğa harikasını görmeye gelmeye devam ediyor" dedi.

Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan Sarıkaya Mağarası, sıcak havalardan bunalan vatandaşların tercih ettiği doğal alanlar arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce mağara
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