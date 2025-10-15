Türkiye'deki yarışmadan uyarlanmıştı! O program ülkeyi karıştırdı

Pakistan’da, çekimleri İstanbul'da yapılan yeni bir flört programı ülkede tartışma yarattı. "Lazawal Ishq" (Ezeli Aşk) adını taşıyan program “ahlaksızlık ve İslam dışı değerleri yaymakla” suçlandı.

Türk yapımı "Aşk Adası" formatından uyarlanan programın ilk tanıtım fragmanının yayımlanmasının ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

DAVA AÇILDI

Amun Terakki Partisi Başkanı Muhammed Faik Şah, programın “ahlaki yozlaşmayı teşvik ettiğini ve İslami-sosyal değerlerle çeliştiğini” savundu ve dava açtı.

Programın sunuculuğunu üstlenen oyuncu Ayesha Omar, “Bazı izleyiciler yanlış anladı. Bu, Pakistanlı gençlerin tropik bir villada birlikte yaşadığı bir program değil. Programımız kültürel değerlerimize, prensiplerimize ve toplum yapımıza uygun ilerliyor. Hedefimiz, evliliğe giden gerçek aşkı bulmak" dedi.