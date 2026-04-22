Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Türkiye’den seçildi! Bu masalsı köy dünya sahnesinde

Çanakkale’de Kazdağları’nın eteklerinde yer alan Adatepe Köyü, Birleşmiş Milletler’in prestijli programında Türkiye’yi temsil edecek adaylar arasına girdi. Tarihi dokusunu koruyan köyde gelişme büyük heyecan yarattı.

Gökçen Kökden

Kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Türkiye’nin kırsal yerleşimleri, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı’nın “En İyi Turizm Köyü 2026” programı kapsamında Türkiye’den dört yerleşim aday gösterildi. Bu adaylar arasında en çok öne çıkan yerlerden biri ise Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü oldu.

TARİHİ DOKUSUYLA ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’den seçildi! Bu masalsı köy dünya sahnesinde 1

Kazdağları’nın eteklerinde, Edremit Körfezi’ne hakim konumuyla dikkat çeken Adatepe Köyü; taş mimarisi, dar sokakları ve doğayla iç içe yapısıyla yıllardır ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 19. yüzyıldan kalma Osmanlı-Rum mimarisini yansıtan taş evlerin büyük bölümü restore edilerek korunmuş durumda.

Mübadele sonrası Girit’ten gelen Türklerin yerleştiği köy, 1980’li yıllarda yeniden keşfedildi ve 1989’da sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı.

TÜRKİYE’DEN 4 ADAY

Türkiye’den seçildi! Bu masalsı köy dünya sahnesinde 2

Uluslararası program kapsamında Türkiye’yi temsil edecek diğer adaylar ise:

İzmir Seferihisar’daki Sığacık
Muğla Datça’daki Eski Datça
Tunceli Ovacık’taki Ziyaret köyü

Bu program, kırsal alanlarda sürdürülebilir turizmi destekleyen ve yerel değerlerini koruyan yerleşimleri öne çıkarmayı amaçlıyor.

“DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZUN GÖSTERGESİ”

Türkiye’den seçildi! Bu masalsı köy dünya sahnesinde 3

Yetkililer, Adatepe’nin adaylığını kültürel turizm açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriyor. Köyün özgün dokusunu koruyarak bugüne ulaşmasının, hem yerel halkın hem de kurumların ortak çabasıyla mümkün olduğu vurgulanıyor.

Adatepe’de yaşayan vatandaşlar ve işletmeciler ise gelişmeden memnun. Köyün doğal yapısını koruyarak bugünlere gelmesinin bu adaylıkla taçlanmasını beklediklerini belirten bölge halkı, uluslararası alanda daha fazla tanınmayı umut ediyor.

Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve korunmuş mimarisiyle Adatepe Köyü, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dikkatini çeken kırsal destinasyonlardan biri olmaya aday. Gözler şimdi Birleşmiş Milletler’in vereceği kararda.

2 BİN YILLIK GEÇMİŞE SAHİP

Türkiye’den seçildi! Bu masalsı köy dünya sahnesinde 4

Adatepe'de doğup büyüyen ve köyde 32 yıldır esnaflık yapan 69 yaşındaki Hasan Kaymakçı da köylerinin çok güzel ve tarihi olduğunu dile getirerek, "Köyümüz dünyaca da tanınmıştır. Esnafımız da bu konuda hassastır. Gelen kişilere karşı çok güzel davranış sergilerler. Köyümüze çok yoğun bir talep var. Bundan sonra da inşallah bunun artmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaymakçı, köyün tarihi hakkında bilgi vererek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Geçmişten günümüze ulaşan bazı Osmanlıca belgelerde, köyümüzün 2 bin yıllık olduğu belirtilmektedir. Biz de köyün ilk yerlilerindeniz. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethettiğinde burası da Bizanslıların yaşadığı bir köymüş. Fatih Sultan Mehmet buraya yakınları olan Halil Efendi ve Hacı Hasan sülalelerini göndermiş. Ben de Hacı Hasan sülalesindenim ve köyümde bulunmaktan dolayı çok mutluyum."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonerin oğlunu parçalamışlar! Başı ayrı organları ayrı...Milyonerin oğlunu parçalamışlar! Başı ayrı organları ayrı...
Okullar tamamen kalem kağıda dönüyor! Bu ülkede "ekrana veda"Okullar tamamen kalem kağıda dönüyor! Bu ülkede "ekrana veda"

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale bm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Doktorun önerisini dinlemedi, tutuklandı! Akılalmaz ihmal

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a derbi çağrısı: "Kabul ederlerse olacak"

Gırgıriye Müzikali'nde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Gırgıriye Müzikali'nde büyük kriz! Müjdat Gezen hastaneye kaldırıldı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Hızlı tren geliyor: Raylar görüntülendi! Geri sayım başladı

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.