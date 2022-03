Türkiye, deniz taşımacılığıyla İsrail, Libya ve Lübnan'dan turist çekecek

Deniz hudut kapısı da ilan edilen Hatay Deniz Otobüsü (HADO) İşletmesinin mayıs sonu itibarıyla seferlerine başlaması planlanırken bölgeden ilk olarak KKTC'nin Magosa Limanı'na, gelecek dönemde de İsrail, Libya ve Lübnan'ın da aralarında olduğu ülkelere yolcu taşınacak.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan ve 1 Nisan'da başlayacak "Expo 2021 Hatay" sürecinde önem taşıyan HADO Projesi'ne ilişkin basın turu düzenlendi.

Burada verilen bilgiye göre, Hatay'ın ticaret ve turizm merkezi yapılması amacıyla planlanan HADO'nun temeli 2020 yılında atıldı. Projeyle bu bölgeye uluslararası standartlarda liman yapıldı ve bu sayede Türkiye'nin uluslararası deniz ulaşımının canlandırılması amaçlandı.

HADO Limanı'na, 100 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde rıhtım inşa edilirken burası 500 groston altı teknelere uygun inşa edildi.

Limanda, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından belirlenen, denizcilik sektörüne ait tüm güvenlik gereklilikleri yerine getirildi. Tesis, Cumhurbaşkanı Kararı ile deniz hudut kapısı olarak da ilan edildi.

Tesiste Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda gerekli fener ve diğer donanımlar temin edildi, sertifika şartları yerine getirildi ve terminalin gümrüklü saha ilan edilmesi için gereken işlemler de gerçekleştirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Ok, limanın şu anda uluslararası yolcu taşımacılığına hazır hale geldiğini söyledi. HADO ile ilk aşamada KKTC'nin Magosa Limanı'na stratejik amaçlarla bu ülke bayrağıyla düzenli olarak yolcu taşınacağını belirten Ok, sonraki aşamada da Akdeniz'de İsrail, Libya ve Lübnan'a sefer düzenlenmesinin planlandığını bildirdi. Ok, KKTC'de yaklaşık 100 bin Hataylı yaşadığı bilgisini vererek, bu nedenle HADO'nun önem taşıdığını dile getirdi.

- "Maraş nedeniyle Magosa'yı tercih ettik"

Ok, seferlerin başlaması için Akdeniz'deki dalga mevsiminin bitmesinin beklendiğine işaret ederek, "Mayıs sonu itibarıyla Akdeniz'de dalga mevsimi bitecek. Böylece bu taşımacılık bölgede başlayacak." dedi. Magosa seferlerinin 5 saat süreceğini aktaran Ok, şöyle konuştu:

"Maraş'ın açılmasıyla ilgili planlamalar bitti. Maraş'ın turizme açılmasıyla bizim trafiğimiz beklediğimizin üstünde artacak. Onun için Magosa'yı seçtik. Magosa artık eski güzel günlerine dönmek için Maraş'ın turizme açılmasını bekliyor. Devlet bununla ilgili her şeyi yaptı."

Gidilen ülkelerden de Hatay'a turist beklediğine dikkati çeken Ok, "Bölgenin bütün yolcu trafiğini analiz ettik. Dini amaçlı seyahat için Hatay'a, Gaziantep'e gelen Katolik, Ortodoks, Yahudi inancına sahip çok sayıda insan olduğunu belirledik. Bölgede Saint Pierre Kilisesi çok önemli bir dini merkez. Burada hac görevlerini yerine getirdiklerini düşünüyorlar. Sezonluk, 6 ay için 100 bin yolcu bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ok, limanın hudut kapısı olması nedeniyle gümrük işlemleri için 80 metrelik mega yatların da buraya yanaşmasını öngördüklerini belirterek, Akdeniz'deki uluslararası mega yatları bölgeye beklediklerini kaydetti.