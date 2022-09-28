TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Maçı canlı takip etmek isteyenler internette "Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacaK?

TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Dominik Cumhuriyeti maçı 28 Eylül 2022 Çarşamba günü saat 18.30'da başlayacak.

Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası B Grubu 3. maçı Plonya'nın Gdańsk şehrinde bulunan Ergo Arena'da oynanacak.

TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

TÜRKİYE DOMİNİK CUMHURİYETİ VOLEYBOL KARŞILAŞMASI İÇİN HEYECAN DORUKTA

Türkiye, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Taylan'da 3-2 yenilmişti.

File'nin Sultanları, ikinci maçta karşılaştığı Güney Kore'yi ise 3-0 yenmişti.

Dominik Cumhuriyeti ise turnuvaki ilk karşılşamasında Güney Kore'yi 3-0, 2. maçında ise Hırvatistan'ı 3-0 yenmeyi başarmıştı.

Bilindiği üzere turnuvada gruplarını ilk 4 sırada bitiren ekipler adını bir üst tura yazdırmış olacak.

B grubunda şu an Dominik Cumhuriyeti birinci sırada yer alıyor. Polonya ikinci sırada bulunurken üçüncü sırada Türkiye bulunuyor.

Türkiye'yi sırasıyla Tayland, Hırvatistan ve Güney Kore takip ediyor.

