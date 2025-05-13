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Türkiye Futbol Federasyonu kararını açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin itirazları reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada yabancı kuralı için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı itiraza oybirliği ile ret kararı verildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu kararını açıkladı! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin itirazları reddedildi
Berker İşleyen

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu sayısı için itirazlarının kabul etmediği duyuruldu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

tff-iha-1772376

"Galatasaray A.Ş.'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

  1. E.2025/261 – K.2025/290

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu'na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray fenerbaçe
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