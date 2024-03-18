SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası resmi açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Trabzonspor Fenerbahçe derbisi sonrası resmi açıklaması!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2024 00:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasının yankıları sürerken TFF'den resmi açıklama geldi. İşte dtaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçıyla bir duyuru yapıldı.

TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz. Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez." dedi.

"GEREKLİ CEZALAR UYGULANACAK"

tff-iha-1772376

Açıklamanın devamında "Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzleyenlerin kanını donduran sözler! F.Bahçeli futbolcuları açık açık tehdit ettilerİzleyenlerin kanını donduran sözler! F.Bahçeli futbolcuları açık açık tehdit ettiler
İsmail Kartal oğluna da saldırıldığını açıkladı!İsmail Kartal oğluna da saldırıldığını açıkladı!
''Trabzon'da sevinirsen bu tepkiyi alırsın''''Trabzon'da sevinirsen bu tepkiyi alırsın''
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor fenerbahçe tff Süper Lig bahçe maçı türkiye futbol federasyonu maçı süper li yapılan açıklama maç sırası
En Çok Okunan Haberler
Batshuayi'den Trabzonsporlu taraftara döner tekme!

Batshuayi'den Trabzonsporlu taraftara döner tekme!

TİP Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti!

TİP Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti!

Engin Polat'a esrarengiz telefon! Aramanın yapıldığı yer şaşkına çevirdi: 'Kasım'a kadar bekleyin...'

Engin Polat'a esrarengiz telefon! Aramanın yapıldığı yer şaşkına çevirdi: 'Kasım'a kadar bekleyin...'

Maç bitti ortalık karıştı! Livakovic'e yumruk atıldı

Maç bitti ortalık karıştı! Livakovic'e yumruk atıldı

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Trabzonspor Fenerbahçe maçında oyun durdu!

Trabzonspor Fenerbahçe maçında oyun durdu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.