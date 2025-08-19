SPOR

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı sayısı kararı! TFF resmen açıkladı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere bazı kulüpler, mevcut yabancı kuralının değişmesini talep etmişti. Konuyla alakalı olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı sayısı kararı! TFF resmen açıkladı
Berker İşleyen

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, yabancı sınırıyla ilgili gelen soruya cevap verdi.

"HAKSIZ REKABET OLUYOR"

Türkiye Futbol Federasyonu ndan yabancı sayısı kararı! TFF resmen açıkladı 1

Süper Lig'den bazı takımların yabancı sınırının 14'ten 16'ya çıkarılması talebiyle ilgili gelen soruyu cevaplayan Otyakmaz, "Diğer takımlara tekrar 20 tane oyuncu alma hakkı veriyorsunuz. Bu hem FFP'yi bozuyor hem kuralları bozuyor hem haksız rekabet oluyor hem lig başladıktan sonra kural değiştirmek oluyor." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, "Ben buna sıcak bakmıyorum. Olmayacak diye düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig fenerbahçe galatasaray tff yabancı kuralı
