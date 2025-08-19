Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yabancı sayısı kararı! TFF resmen açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, yabancı sınırıyla ilgili gelen soruya cevap verdi.

"HAKSIZ REKABET OLUYOR"

Süper Lig'den bazı takımların yabancı sınırının 14'ten 16'ya çıkarılması talebiyle ilgili gelen soruyu cevaplayan Otyakmaz, "Diğer takımlara tekrar 20 tane oyuncu alma hakkı veriyorsunuz. Bu hem FFP'yi bozuyor hem kuralları bozuyor hem haksız rekabet oluyor hem lig başladıktan sonra kural değiştirmek oluyor." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, "Ben buna sıcak bakmıyorum. Olmayacak diye düşünüyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.