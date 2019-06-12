Türkiye geneli için son dakika hava durumu uyarısı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Mühendisi ve CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Türkiye'de beklenen hava durumuyla ilgili son tahminleri paylaştı.

Yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini belirten Sürmeli şunları söyledi:

Haftanın ortasında yine sağanak yağışlar olacak. Düşey karışımlar; mevsim geçişinde çok daha aktif hale geliyor. Yer seviyesi ısınıyor, ısınan hava yükselmeye çalışıyor, yukarıdaki soğuk hava çöküyor ve kuvvetli bir karışım meydana geliyor. Bu değişimle beraber de günün bir kısmında yağış kuvvetli şekilde iniyor ve gidiyor. Kısa süreli ama kuvvetli yağış geliyor.

YURDUN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ ETKİLENECEK

Bu hareketler yağışı destekliyor. Dolu oluşumunu destekliyor. Yıldırımları destekliyor. Dördüncüsü türbülans dediğimiz karışımlar; aynı zamanda uçak seyahatlerinde de aksamalara ya da biraz tedirgin edici uçuşlar olabiliyor.

Bu hafta boyunca bu durumda çok ciddi bir değişim yok. Düşey gelişimli bulutlarımız; havada göreceğiz. Ya da sağanak yağışlarımız olacak. Güney Doğu dışında yurdun neredeyse tamamı bu sistemden etkileniyor. Doğu Akdeniz ve Karadeniz'de de yağışlar var.