Türkiye günlerdir çocuk gelin Berfin'i konuşuyor! Kızlarını 100 bin TL'ye sattılar! O belge yayınlandı... Canlı yayında gözaltı

Esra Erol'da bu hafta çocuk gelin Berfin konusu gündeme geldi. Songül İpkin, 20 Mart tarihinde 14 yaşındaki kızı Berfin İpkin'in kaybolduğunu belirterek programa başvurdu. Anne Songül, Berfin'in kuzeni Cuma tarafından kaçırıldığını iddia etti ve ünlü sunucudan istedi.

'100 BİN TL KARŞILIĞINDA...'

Esra Erol ve ekibi Berfin'i bulmak için harekete geçince kısa sürede gerçeği açığa çıkardı. Cuma'nın amcasının canlı yayında anlattıkları herkesi şoke etti. Amca Ali, Songül ve eşinin kızları Berfin'i 100 bin TL başlık parası karşılığı sattığını söyledi.

"BARIŞMA KARŞILIĞINDA 98 BİN TL YATIRDIK"

İki aile arasında arabuluculuk yapan Ali Öztürk, "İki aile birbirine düşman olmuştu. Ben onları bir araya getirdim. Bana Berfin'in 18 yaşından büyük olduğunu söylemişlerdi gerçek yaşını yayında öğrendim. Berfin'in ailesine barışma karşılığında 98 bin TL yatırdık" diye konuştu.

DEKONT YAYINLANDI

Esra Erol 98 bin TL'lik başlık parasının dekontunu canlı yayında yayınladı. Berfin'in babası Ahmet İpkin'in bir kağıda, "Ben Ahmet İpkin kızım Berfin İpkin 2010 doğumludur. Severek birisine kaçmıştır. Ben davacı değilim. Kızıma karşı ve severek kaçtığı Cuma Gezer ile ailesine hiçbir şekilde düşmanlığım yoktur. İsterlerse buyursunlar gelsinler, elimi öpüp barışabilirler" yazarak imza attığı ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Esra Erol'da programını ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri stüdyoya geldi.

Polisler Berfin'in annesi Songül'ü, satılması için anlaşmaya aracılık eden Ali Öztürk'ü, Cuma'nın amcası Turgut'u canlı yayında gözaltına aldı. Skandala ortak olan şüpheliler hakkında soruşturma açıldı.