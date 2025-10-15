Türkiye-Gürcistan maçında tribünlerde muhteşem koreografi! Üç kaptan tek slogan: "Türk önde Türk ileri"

A Milli Takım'ın, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile oynanan mücadele öncesinde taraftarlar muhteşem bir koreografiye imza attı. Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Takım, Kocaeli'nde Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesi tribünlerden renkli görüntüler kameralara yansıdı.

TARAFTARLAR STADYUMU DOLDURDU

Taraftarlar iki hafta öncesinde satışa çıkan biletleri 45 dakikada bitirdi ve 34.829 kapasiteli stadyum kapalı gişe oynandı.

2026 Dünya Kupası için kritik virajlardan birisi olan Gürcistan maçı hem sahada hem tribünlerde görsel şölene dönüştü.

MİLLİ MAÇTA TRİBÜNLERDE MÜTHİŞ KOREOGRAFİ!

Maç öncesinde taraftarlar, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Milli Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem'in yer aldığı, "Türk önde Türk ileri" şeklinde bir koreografi yaptı.

'ÇOK GURUR VERİCİ'

Eda Erdem sosyal medya hesabından, "Maçı izlemeye hazırlanırken böyle bir sürprizle karşılaşmak... Çok gurur verici. Türk önde, Türk ileri." şeklinde bir paylaşım yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'nde Gürcistan ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsabakayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte izledi.

(Fotoğraflar: İHA)