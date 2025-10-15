SPOR

Türkiye-Gürcistan maçında tribünlerde muhteşem koreografi! Üç kaptan tek slogan: "Türk önde Türk ileri"

A Milli Takımı'n, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki Gürcistan karşılaşması tribünler muhteşem bir koreografiye sahne oldu. Futbol, basketbol ve kadın voleybol milli takımlarının kaptanlarının yansıtıldığı koroegrafide, "Türk önde Türk ileri" ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Fidan

A Milli Takım'ın, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan ile oynanan mücadele öncesinde taraftarlar muhteşem bir koreografiye imza attı. Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Takım, Kocaeli'nde Gürcistan ile karşı karşıya geldi.

Türkiye-Gürcistan maçında tribünlerde muhteşem koreografi! Üç kaptan tek slogan: "Türk önde Türk ileri" 1

Karşılaşma öncesi tribünlerden renkli görüntüler kameralara yansıdı.

Türkiye-Gürcistan maçında tribünlerde muhteşem koreografi! Üç kaptan tek slogan: "Türk önde Türk ileri" 2

Türkiye-Gürcistan maçında tribünlerde muhteşem koreografi! Üç kaptan tek slogan: "Türk önde Türk ileri" 3

TARAFTARLAR STADYUMU DOLDURDU

Taraftarlar iki hafta öncesinde satışa çıkan biletleri 45 dakikada bitirdi ve 34.829 kapasiteli stadyum kapalı gişe oynandı.

Türkiye-Gürcistan maçında tribünlerde muhteşem koreografi! Üç kaptan tek slogan: "Türk önde Türk ileri" 4

2026 Dünya Kupası için kritik virajlardan birisi olan Gürcistan maçı hem sahada hem tribünlerde görsel şölene dönüştü.

Türkiye-Gürcistan maçında tribünlerde muhteşem koreografi! Üç kaptan tek slogan: "Türk önde Türk ileri" 5

MİLLİ MAÇTA TRİBÜNLERDE MÜTHİŞ KOREOGRAFİ!

Maç öncesinde taraftarlar, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Milli Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman ve A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem'in yer aldığı, "Türk önde Türk ileri" şeklinde bir koreografi yaptı.

Türkiye-Gürcistan maçında tribünlerde muhteşem koreografi! Üç kaptan tek slogan: "Türk önde Türk ileri" 6

Türkiye-Gürcistan maçında tribünlerde muhteşem koreografi! Üç kaptan tek slogan: "Türk önde Türk ileri" 7

'ÇOK GURUR VERİCİ'

Eda Erdem sosyal medya hesabından, "Maçı izlemeye hazırlanırken böyle bir sürprizle karşılaşmak... Çok gurur verici. Türk önde, Türk ileri." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Türkiye-Gürcistan maçında tribünlerde muhteşem koreografi! Üç kaptan tek slogan: "Türk önde Türk ileri" 8

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'nde Gürcistan ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti.

Türkiye-Gürcistan maçında tribünlerde muhteşem koreografi! Üç kaptan tek slogan: "Türk önde Türk ileri" 9

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsabakayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte izledi.

(Fotoğraflar: İHA)

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Koreograf Gürcistan Türkiye a milli takım
