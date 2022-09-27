TÜRKİYE GÜRCİSTAN ÜMİT MİLLİ MAÇI CANLI İZLE! Türkiye Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Gürcistan ümit milli maçı geri sayım sürüyor. Birçok maç hakkında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler internette "Türkiye Gürcistan maçı canlı izle" konu başlığını sorguluyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ÜMİT MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Gürcistan Ümit Milli maçı 27 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

TÜRKİYE GÜRCİSTAN ÜMİT MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Gürcistan Ümit Milli maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

