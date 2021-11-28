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  4. Türkiye güzeli Dilara Korkmaz’ın Porto Riko sahillerinden paylaştığı pozu nefes kesti

Türkiye güzeli Dilara Korkmaz’ın Porto Riko sahillerinden paylaştığı pozu nefes kesti

28.11.2021 00:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2021 tacını takan Dilara Korkmaz, Miss World için yarışmak üzere bir süredir Porto Riko’da bulunuyor. Ünlü model, Instagram hesabından nefes kesen pozlar paylaştı.

Türkiye güzeli Dilara Korkmaz’ın Porto Riko sahillerinden paylaştığı pozu nefes kesti

Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz, ülkemizi Miss World'de temsil etmek için Porto Riko'ya gitti. Üç gündür ülkede olan model, çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayınlıyor. Dilara Korkmaz, havanın sıcak olması nedeniyle öğle saatlerinde deniz keyfi yaptı.

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Bikiniyle çektirdiği kareleri Korkmaz, sosyal medya hesaplarından yayınladı. Ünlü model, "Porto Riko demek, güneş, deniz ve biraz salsa demek. Bikini" yazarak, kalp ve dudak emojisi koydu.

Kendisi gibi eski Türkiye güzeli ablası Dilay Korkmaz'ın kardeşi olan Dilara Korkmaz, çok sayıda beğeni aldı.

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Dilara Korkmaz
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