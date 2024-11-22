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Türkiye güzelinden photoshop itirafı! Ayliz Duman o güzelle ilgili bakın ne dedi! 'Jüri birinci seçti ama...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.11.2024 11:33
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Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman, geçtiğimiz günlerde eski kilolu haliyle gündem olmuştu. Sosyal medya hesabında açıklamalar yapan Türkiye güzelinin photoshop itirafı gündem oldu.

Türkiye güzelinden photoshop itirafı! Ayliz Duman o güzelle ilgili bakın ne dedi! 'Jüri birinci seçti ama...'

Meksika'nın başkenti Meksiko City'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ayliz Duman, dereceye girememişti. Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo birinci seçilmesinin ardından yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

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2 yılda 30 kilo verdiği ortaya çıkan Duman, "Kendimi düzene soktum sağlıklı beslendim, o düzenli hayatı çok sevmeye başladım, 90 kiloydum şu an 60 kiloyum. 2 yılımı aldı. Sağlıklı beslenme ve spor ile" ifadelerini kullanmıştı.

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"BAZI İSİMLER SOĞUKTU"

Sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ayliz Duman, bazı yarışmacıların soğuk davranışlar sergilediğini söyledi. "Çoğu yarışmacı sıcakkanlı ve çok destekleyiciydi. Ancak bazı isimlerin (top 12) mesafeli ve soğuk tavırları inanılmaz dikkat çekti. Bunun yanı sıra bazı yarışmacılara yönelik ön yargılı tutumların hissedildiğini düşünüyorum." dedi.

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PHOTOSHOP İTİRAFI!

Danimarka güzeli Victoria Kjær Theilvigo'yla ilgili yaptığı eleştirlere de açıklık getirdi. "Birinci olan kazanan hakkında hiçbir kötü eleştiri yapmadım. Yarışma sırasında rahatsızlandığında yanına gidip 'Neyin var?' diye sordum ama beni pek takmadı. Ben bundan bahsettim sadece. Fiziksel olarak gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum ve bunu da dile getirdim. Ancak fotoğraflarda biraz shop olduğunu söyledim bu kötülemek için değil, bir gözlem olarak. Sadece videolarda gördüğümüz kadar samimi enerji almadım o kadar. Jüri birinci seçti ama benim kendi fikrim farklıydı. Herkesin değerlendirmesi ve algısı farklı olabilir." ifadelerini kullandı.

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Kainat Güzeli seçildi! Makyajsız hali olay oldu Kainat Güzeli seçildi! Makyajsız hali olay oldu
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Ayliz Duman
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