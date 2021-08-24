Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları 5. maçında!

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D grubunda en son Finlandiya’yı yenen A Millî Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda ile 5. maçına çıkıyor. Millilerimiz, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dur durak bilmeden zafere ilerliyor.

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Finlandiya karşısında da galibiyetle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu maçın ilk setinde 25 - 19'luk skorla oyunu aldı, 2. seti 25 - 12, 3. seti de A Milli Takım 25 - 15 kazanan taraf oldu.

Maçı 3-0 üstünlükle alan Filenin Sultanları, Hollanda ile 5. açına çıkıyor. Türkiye - Hollanda maçı 24 Ağustos Salı günü TSİ 17.30'da, TRT Spor Yıldız ve TRT Spor'dan canlı olarak aktarılacak.



