SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları 5. maçında!

Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları 5. maçında!

24.08.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst üste aldığı galibiyetlerle CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda D Grubunda 4’te 4 yapan Filenin Sultanları, Hollanda ile 5. maçına çıkıyor. Türkiye’nin Hollanda ile oynayacağı mücadele, Türkiye’den de canlı takip edilecek.

Türkiye Hollanda voleybol maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları 5. maçında!

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda D grubunda en son Finlandiya’yı yenen A Millî Kadın Voleybol Takımımız, Hollanda ile 5. maçına çıkıyor. Millilerimiz, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dur durak bilmeden zafere ilerliyor.

TÜRKİYE - HOLLANDA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Finlandiya karşısında da galibiyetle ayrılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu maçın ilk setinde 25 - 19'luk skorla oyunu aldı, 2. seti 25 - 12, 3. seti de A Milli Takım 25 - 15 kazanan taraf oldu.

Maçı 3-0 üstünlükle alan Filenin Sultanları, Hollanda ile 5. açına çıkıyor. Türkiye - Hollanda maçı 24 Ağustos Salı günü TSİ 17.30'da, TRT Spor Yıldız ve TRT Spor'dan canlı olarak aktarılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkan transferi açıkladı! İstanbul'a geliyorBaşkan transferi açıkladı! İstanbul'a geliyor
PARTNERBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevapBerrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net cevap
Sultanlar 4'te 4 peşinde! Rakip FinlandiyaSultanlar 4'te 4 peşinde! Rakip Finlandiya
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

İstanbul'da içme suyu skandalı! Kaçak tesis kapatıldı

Gündeminde Afganistan vardı! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Gündeminde Afganistan vardı! Yunanistan'dan Türkiye açıklaması

Galatasaray son dakikada güldü!

Galatasaray son dakikada güldü!

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Fatih Terim'den Hatayspor maçı sonrası transfer açıklaması

Fatih Terim'den Hatayspor maçı sonrası transfer açıklaması

Galatasaray penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi

Galatasaray penaltı bekledi, hakem 'devam' dedi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

Başkan açıkladı! İşte Mame Thiam'ın yeni adresi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Benfica'dan Gedson Fernandes açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Fenerbahçe'den İrfan Can ve Novak açıklaması

Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklama

Burak Elmas'tan zehir zemberek açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.