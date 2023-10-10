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Türkiye için tarihi gün! EURO 2032'nin ev sahibi bugün açıklanacak

10.10.2023 07:49 | Son Güncelleme:
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2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) ortak ev sahipliği için başvuran ve yarın UEFA Yönetim Kurulu'na sunum yapacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonları yetkilileri UEFA'nın Nyon'daki merkezinde son hazırlık toplantısını gerçekleştirdi. EURO 2032'nin ev sahibi bugün açıklanacak.

Türkiye için tarihi gün! EURO 2032'nin ev sahibi bugün açıklanacak

EURO 2032 adaylık sonucunun açıklanacağı toplantı öncesinde UEFA merkezinde gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, TFF Onursal Başkanı ve UEFA Yönetim Kurul eski üyesi Şenes Erzik, TFF Futbol Elçisi Volkan Demirel, TFF yönetim kurulu üyeleri, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, yönetim kurulu üyeleri ile İtalya Futbol Elçisi Gianluigi Buffon katıldı.

SUNUMUN PROVASI YAPILDI

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Yaklaşık 1 saat süren toplantıda, iki ülke yetkililerinin yarın UEFA Yönetim Kurulu'na yapılacak son sunumun provasını gerçekleştirdikleri belirtildi.

SAAT 13.00'TE BAŞLAYACAK

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UEFA Yönetim Kurulu'nun bugün TSİ 10.30'daki toplantısının ardından, aday ülkeler son sunumlarını gerçekleştirecek. EURO 2028 ve EURO 2032 ev sahiplerinin açıklanacağı tören ise TSİ 13.00'te başlayacak.

EURO 2032 ev sahipliği için tek aday, Türkiye ve İtalya ortaklığı bulunuyor.

"BİZ 10 ŞEHİR VERDİK, BUNU 5 STADYUMA DÜŞÜRECEĞİZ"

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, bugün 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliği için İtalya Futbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte olumlu kararı beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin EURO 2028 adaylığından çekildiğini hatırlatan Eröğüt, "İlk başta hem 2028 hem 2032'ye aday olmuştuk, ardından İtalyan Federasyonu ile yaptığımız toplantılar, oluşan sinerjiyi hissettikten sonra yönetim kurulumuzla istişare ederek, UEFA'ya 2028 adaylığından çekilerek sadece 2032'ye odaklanmak istediğimizi belirttik. UEFA geçen hafta 2028 adaylığımızdan çekildiğimizi resmi olarak açıkladı. Yarın sadece 2032 adaylığımız üzerinden değerlendirme olacak. Bu konu hakkında bir karışıklık olmasın." şeklinde konuştu.

EURO 2032 ev sahipliğinin kazanılması sonrasında, turnuvanın düzenleneceği şehirlerin belirlenmesi için zaman olduğunu aktaran Mustafa Eröğüt, "Bu bugünün konusu değil. Biz 10 şehir verdik, bunu 5 stadyuma düşüreceğiz. Yapılacak istişarelerle, 2 yıl içerisinde diğer tüm detaylar belirlenecek. UEFA'nın bakışı çok olumlu, son dönemlerdeki organizasyonlar çok olumlu geçti. Özellikle son yapılan Şampiyonlar Ligi finali ve kura çekimleri. UEFA ve TFF çok iyi bir uyum içerisinde. Avrupa Ligi finaline Beşiktaş Stadı için başvurduk. Umarım bunu da kazanacağız. Büyük organizasyonları yapma yetimiz yüksek, UEFA'da bundan memnun gözüküyor." açıklamasında bulundu.

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