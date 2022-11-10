Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye İskoçya maçı canlı yayın bilgisi!

Türkiye ile İskoçya, EURO 2024 elemeleri hazırlık maçı kapsamında oynanacak karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen maça günler kala birçok kişi "Türkiye İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte Türkiye İskoçya maçının yayın saati ve kanalı...

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20:00'de başlayacak.

Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZIN ADAY KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Takımımızın, 16 Kasım'daki İskoçya ve 19 Kasım'daki Çekya maçlarının kadrosunda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez yer aldı. Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor ise uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma çağrıldı.

İSKOÇYA MİLLİ TAKIMININ ADAY KADROSU

İşte İskoçya'nın aday kadrosu:

Kaleci: Craig Gordon (Heart of Midlothian), Liam Kelly (Motherwell), Robby McCrorie (Rangers)

Defans: Grant Hanley (Norwich City), Jack Hendry (US Cremonese), Scott Mckenna (Nottingham Forest), Nathan Patterson (Everton), Ryan Porteous (Hibernian), Calvin Ramsay (Liverpool), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Arsenal)

Orta Saha: Stuart Armstrong (Southampton), Lewis Ferguson (Bologna FC 1909), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City), Scott McTominay (Manchester United)

Forvet: Che Adams (Southampton), Jacob Brown (Stoke City), Ryan Christie (Bournemouth), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers), Ryan Fraser (Newcastle United)

