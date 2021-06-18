"Türkiye İsviçre maçı ne zaman ve hangi kanalda?" , "Türkiye İsviçre maçı nerede oynanacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Ne yazık ki Ay-yıldızlılar Avrupa Şampiyonası A Grubu iki maçında İtalya ve Galler'e mağlup oldu. Türkiye-Galler maç sonucu 2-0 bitti. Türkiye'nin sıradaki maçı İsviçre ile olacak. Herkes bu karşılaşmayı bekliyor.

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye İsviçre maçı 20 Haziran Pazar gerçekleşecek. 19.00'da başlayacak olan Türkiye İsviçre maçı boyunca nefesler tutulacak. Maç, TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE İSVİÇRE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye İsviçre maçı Bakü Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek. Maçın bir kazananı olacak ve iki takım da kazanan olmak için sahada ter dökecek.

TÜRKİYE GALLER MAÇI NASIL BİTTİ?

Türkiye Galler maçI Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynandı.16 Haziran 19.00'da başlayan maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetti. Anca maçın sonucu Türkiye Milli Takımı için hayal kırıklığı oldu.

İlk 42 dakika maç skoru 0-0 olarak devam ediyordu. Ancak bu dakikada Bale'nin hamleleriyle Ramsey hareketlendi ve atılan gol sonunda 1-0 karı takım öne geçti. 60. dakikaya gelindiğinde Galler penaltı kazandı ancak elindeki fırsatı kaçırdı. Maç 1-0 olarak devam etti.