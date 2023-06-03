TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI İZLE! Türkiye İtalya voleybol maçı saat kaçta? Trtspor yayın akışı

Türkiye İtalya voleybol maçı yakından takip ediliyor. Filenin Sultanları ilk etapta Güney Kore ile karşı karşıya gelmişti. FIVB Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Güney Kore ile Antalya'da karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Sonrasında Sırbistan ile karşılaşan milliler, 3-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Ay Yıldızlı Milliler bugün İtalya karşısında mücadele verecek. İşte Türkiye İtalya voleybol maçı canlı izle ekranı...

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye İtalya voleybol maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 20:00’ de başlayacak.

Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI 1. HAFTA MAÇLARI

31 Mayıs Güney Kore-Türkiye 0-3

1 Haziran Türkiye-Sırbistan 3-1

3 Haziran Türkiye-İtalya

4 Haziran ABD-Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya etabından sonra ligin ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'da, üçüncü haftada 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek.Türkiye, 2018'den bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de de üçüncülük elde etti.



