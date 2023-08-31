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Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı finalde!

31.08.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İtalya voleybol maçının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak konusu oldu. Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3 – 0 mağlup etti ve yarı finalde İtalya ile eşleşti. Peki, Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye İtalya voleybol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak edildi. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda 5'te 5 yapmayı başaran Filenin Sultanları son 16 ve çeyrek finalde Belçika ile Polonya'ya sadece 1 set verdi. Türkiye İtalya voleybol maçı Brükselde oynanacak. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçının canlı yayın tarihi, saati ve kanalı...

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İtalya voleybol maçı 1 Eylül 2023 Cuma günü saat 18.00'de oynanacak.

TÜRKİYE İTALYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor / Yıldız'da canlı olarak ekrana gelecek.

2023 CEV AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak 3'üncülük ile final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

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