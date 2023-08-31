Türkiye İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye İtalya maçı hangi kanalda? Filenin Sultanları yarı finalde!

Türkiye İtalya voleybol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak edildi. 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda gruplarda 5'te 5 yapmayı başaran Filenin Sultanları son 16 ve çeyrek finalde Belçika ile Polonya'ya sadece 1 set verdi. Türkiye İtalya voleybol maçı Brükselde oynanacak. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçının canlı yayın tarihi, saati ve kanalı...
Türkiye İtalya voleybol maçı 1 Eylül 2023 Cuma günü saat 18.00'de oynanacak.
Türkiye İtalya voleybol maçı TRT Spor / Yıldız'da canlı olarak ekrana gelecek.
Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak 3'üncülük ile final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.