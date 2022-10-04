Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Kanada müsabakasının ardından Türkiye'nin grupta ilk 4’te yer alması halinde adı çeyrek finale yazılacak. 16’ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu’nda Almanya'nın ardından Kanada, ABD ve Sırbistan ile mücadele edecek. Türkiye Kanada maçı için geri sayım devam ediyor. Heyecanlı karşılaşmanın detayları ise merak konusu oldu. Peki, Türkiye Kanada maçı ne zaman? Türkiye Kanada maçı hangi kanalda? İşte Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-Kanada maçı canlı yayın bilgileri...
Türkiye Kanada voleybol maçı 5 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak.
Türkiye Kanada maçı TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek.
5 Ekim Çarşamba
16.00 Tayland - Almanya
18.30 Türkiye - Kanada
20.00 Sırbistan - Dominik Cum.
21.30 ABD - Polonya
7 Ekim Cuma
16.00 Sırbistan - Tayland
18.30 ABD - Türkiye
20.00 Dominik Cum. - Almanya
21.30 Polonya - Kanada
8 Ekim Cumartesi
16.00 ABD - Tayland
18.30 Sırbistan - Türkiye
20.00 Dominik Cum. - Kanada
21.30 Polonya - Almanya
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