Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Kanada müsabakasının ardından Türkiye'nin grupta ilk 4’te yer alması halinde adı çeyrek finale yazılacak. 16’ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu’nda Almanya'nın ardından Kanada, ABD ve Sırbistan ile mücadele edecek. Türkiye Kanada maçı için geri sayım devam ediyor. Heyecanlı karşılaşmanın detayları ise merak konusu oldu. Peki, Türkiye Kanada maçı ne zaman? Türkiye Kanada maçı hangi kanalda? İşte Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-Kanada maçı canlı yayın bilgileri...

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kanada voleybol maçı 5 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye Kanada maçı TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek.

F GRUBU MAÇ PROGRAMI NASIL OLACAK?

5 Ekim Çarşamba

16.00 Tayland - Almanya

18.30 Türkiye - Kanada

20.00 Sırbistan - Dominik Cum.

21.30 ABD - Polonya

7 Ekim Cuma

16.00 Sırbistan - Tayland

18.30 ABD - Türkiye

20.00 Dominik Cum. - Almanya

21.30 Polonya - Kanada

8 Ekim Cumartesi

16.00 ABD - Tayland

18.30 Sırbistan - Türkiye

20.00 Dominik Cum. - Kanada

21.30 Polonya - Almanya

