SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

04.10.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kanada voleybol maçının detayları merak konusu oldu. Filenin Sultanları FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Tur F Grubu ilk maçında Almanya ile karşılaşmasını 3-0 yenmeyi başardılar. Milliler şampiyonada son 16'ya yükselen Türkiye milli takımı bir sonraki karşılaşma olan 2. turda Kanada ile Polonya'nın Lodz kentinde karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Türkiye Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kanada voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Kanada müsabakasının ardından Türkiye'nin grupta ilk 4’te yer alması halinde adı çeyrek finale yazılacak. 16’ya yükselen milliler, 2. turda F Grubu’nda Almanya'nın ardından Kanada, ABD ve Sırbistan ile mücadele edecek. Türkiye Kanada maçı için geri sayım devam ediyor. Heyecanlı karşılaşmanın detayları ise merak konusu oldu. Peki, Türkiye Kanada maçı ne zaman? Türkiye Kanada maçı hangi kanalda? İşte Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye-Kanada maçı canlı yayın bilgileri...

türkiye kanada maçı ne zaman

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Kanada voleybol maçı 5 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak.

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye Kanada maçı TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarında canlı olarak ekranlara gelecek.

türkiye voleybol milli takımı

F GRUBU MAÇ PROGRAMI NASIL OLACAK?

5 Ekim Çarşamba
16.00 Tayland - Almanya
18.30 Türkiye - Kanada
20.00 Sırbistan - Dominik Cum.
21.30 ABD - Polonya

7 Ekim Cuma
16.00 Sırbistan - Tayland
18.30 ABD - Türkiye
20.00 Dominik Cum. - Almanya
21.30 Polonya - Kanada

8 Ekim Cumartesi
16.00 ABD - Tayland
18.30 Sırbistan - Türkiye
20.00 Dominik Cum. - Kanada
21.30 Polonya - Almanya

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sultanlar aman vermiyor! 3-0Sultanlar aman vermiyor! 3-0
'Futbolu bırakacak!' Bomba iddia...'Futbolu bırakacak!' Bomba iddia...
Beşiktaş efsanesi bile penaltı dedi!Beşiktaş efsanesi bile penaltı dedi!
Anahtar Kelimeler:
Kanada Türkiye Filenin Sultanları maçı voleybol maçı ne zaman yayınlanacak maçın da,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

Adli tıp raporunda her şey ortaya çıktı! Elektroşok kullanılmış

Adli tıp raporunda her şey ortaya çıktı! Elektroşok kullanılmış

Bu nasıl olur! Icardi şoku atlatılamamıştı... Galatasaray'da bir yıldız daha veda ediyor

Bu nasıl olur! Icardi şoku atlatılamamıştı... Galatasaray'da bir yıldız daha veda ediyor

Ne yaptın Zehra! Futbolculara meydan okudu... "Kerem'den daha iyi"

Ne yaptın Zehra! Futbolculara meydan okudu... "Kerem'den daha iyi"

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Göz göre göre şike!' Böyle skandal görülmedi!

'Göz göre göre şike!' Böyle skandal görülmedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.