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Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Millîler galibiyet için sahada!

01.09.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ'ı ağırlayacak. Beşiktaş Park'ta oynanacak Türkiye Karadağ mücadelesini futbolseverler, yakından takip edecek. A Millî Futbol Takımımız, oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlikle ayrılırken, grupta lider konumda yer alıyor.

Türkiye Karadağ maçı saat kaçta, hangi kanalda? Millîler galibiyet için sahada!

Karadağ da 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle, 6 puanla G Grubunda 3. sırada bulunuyor. Hollanda, Norveç, Letonya, Cebelitarık ve Karadağ’la aynı grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız, 4. müsabakasından galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Karadağ 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Berthomieu ile Hicham Zakrani yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Jeremie Pignard olacak.

Türkiye, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda karşısında 4-2, ikinci maçında ise İspanya'da Norveç karşısında ise 3-0 galip ayrılırken, 3. maçında kendi evinde Letonya ile 3-3 eşitlikle ayrıldı. A Millî Futbol Takımımız, grupta 7 puanla lider.

Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada bulunuyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip.

Grubun diğer maçlarında ise Norveç ile de Hollanda, Litvanya ile Cebelitarık karşılaşacak.

2021’DEKİ 10. MAÇ

Türkiye, Karadağ maçıyla 2021’deki 10. maçına çıkacak.

Bu sene oynadığı 9 maçta 4 galibiyet elde eden milli takım, 2 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu mücadelelerde toplamda 15 gol kaydeden Türkiye, kalesindeki 14 gole engel olamadı.

Türkiye, bu senenin ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşılaştı. A Millî Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2’lik skorla yenmeyi başardı.

KARADAĞ’LA 3. MAÇ

Türkiye, Karadağ’la tarihindeki 3. maçını oynayacak.

İki ekip ilk defa, 29 Mayıs 2016 yılında hazırlık maçında Antalya'da karşılaşmıştı. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı golle kazanmayı başarmıştı.

Karadağ ile Türkiye arasında 27 Mart 2018 yılında deplasmanda oynanan mücadele ise 2-2 eşitlikle sonuçlanmıştı.

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