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Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı ve hakem listesi!

01.03.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası için çeyrek final maçlarının tarihleri merak ediliyor. Çeyrek Final maçlarını yönetecek olan hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından duyuruldu. Bu gelişme sonrası futbolseverler müsabakaların tarihini ve maç programını takip etmeye koyuldu. Peki Türkiye Kupası maçları ne zaman? İşte 2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı!

Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2022 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı ve hakem listesi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bekleniyor. Çeyrek finalde oynanacak olan ilk maçta Trabzonspor Fraport TAV Antalyaspor'u misafir edecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre kupada çeyrek final, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Peki Türkiye Kupası maçları ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

1 Mart 2022 Salı:

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

2 Mart 2022 Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

3 Mart 2022 Perşembe:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI YÖNETECEK HAKEMLER KİMLER?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final müsabakalarını yönetecek hakemleri duyuruldu.

Hakem listesi şöyle;

Beşiktaş-Kayserispor: Halil Umut Meler
Trabzonspor-Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
Sivasspor-VavaCars F. Karagümrük: Arda Kardeşler
Alanyaspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Futbol Kulübü Antalyaspor Gaziantep Sivasspor Trabzonspor
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