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Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu! Trabzonspor Göztepe'yi 2-0 ile geçerek Galatasaray'ın rakibi oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
24.04.2025 22:30
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede bordo-mavililer rakibini 2-0 mağlup etmeyi başararak adını finale yazdırdı. İşte detaylar...

Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu! Trabzonspor Göztepe'yi 2-0 ile geçerek Galatasaray'ın rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupada ilk finalist Galatasaray olurken, yarı finalin bir diğer karşılaşmasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken kupada finalin adı da belli olmuş oldu.

PENALTI KAÇTI

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Mücadelenin 55. dakikasında Trabzonspor penaltı kazanırken Simon Banza'nın penaltı vuruşunda Arda Özçimen, soluna yatarak penaltıyı kurtardı!

OZAN TUFAN'DAN ŞIK GOL

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Dakikalar 78'i gösterirken kullanılan köşe vuruşunda Banza'nın indirdiği topa kale alanında vuruşu yapan Ozan Tufan yaptığı şık vuruşla, topu ağlarla buluşturdu ve karşılaşmadaki ilk golü kaydetmiş oldu.

ZUBKOV NOKTAYI KOYDU

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Karşılaşmanın 89'ncu dakikasında Zubkov ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşla mücadelenin skorunu belirledi.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

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Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı da belli olmuş oldu. 14 Mayıs'ta oynanacak final mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

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Göztepe Trabzonspor türkiye kupası
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