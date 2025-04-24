Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu! Trabzonspor Göztepe'yi 2-0 ile geçerek Galatasaray'ın rakibi oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupada ilk finalist Galatasaray olurken, yarı finalin bir diğer karşılaşmasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Mücadele Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken kupada finalin adı da belli olmuş oldu.

PENALTI KAÇTI

Mücadelenin 55. dakikasında Trabzonspor penaltı kazanırken Simon Banza'nın penaltı vuruşunda Arda Özçimen, soluna yatarak penaltıyı kurtardı!

OZAN TUFAN'DAN ŞIK GOL

Dakikalar 78'i gösterirken kullanılan köşe vuruşunda Banza'nın indirdiği topa kale alanında vuruşu yapan Ozan Tufan yaptığı şık vuruşla, topu ağlarla buluşturdu ve karşılaşmadaki ilk golü kaydetmiş oldu.

ZUBKOV NOKTAYI KOYDU

Karşılaşmanın 89'ncu dakikasında Zubkov ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşla mücadelenin skorunu belirledi.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı da belli olmuş oldu. 14 Mayıs'ta oynanacak final mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.