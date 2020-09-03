Türkiye - Macaristan | CANLI

Türkiye Macaristan milli maçı için heyecan başladı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. Macaristan ile oynadığı son beş maçın üçünü kazanan Türkiye, daha önceki dokuz karşılaşmanın yedisinden mağlubiyetle ayrılmıştı. Türkiye - Macaristan maçı canlı anlatımı haberimizde...
46' İkinci yarı Milli Takımımız oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu'nun yerine oyuna dahil oluyor.
45' Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçiyor. Hakan Çalhanoğlu, doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top kaleci Peter Gulacsi'de kalıyor.
45' David Siger, Ahmed Kutucu'ya arkadan kayarak yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görüyor.
43' Sol çaprazda topla buluşan Dominik Szoboszlai ceza alanı bir adım gerisinden sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top savunmamızda Çağlar Söyüncü'den geri dönüyor.
36' Adam Szalai'nin kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta kalecimiz Uğurcan Çakır çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.
31' Dominik Szoboszlai'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Filip Holender, sağ ayağının içiyle vuruşunu yapıyor. Üst direğe çarpan top oyun alanına geri dönüyor ve Milli Takımımız büyük bir tehlike atlatıyor.
30' Dominik Szoboszlai'nin sol kanattan ortasında savunmamızda Merih Demiral topu karşılıyor.
26' Dominik Szoboszlai'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda herkesi aşan top karşı bölgeden taca çıkıyor.
24' Dominik Szoboszlai'nin ceza yayına yakın bölgeden yaptığı vuruşta top savunmamızdan geri dönüyor.
23' Ahmed Kutucu, ceza alanı dışından kaleyi yokluyor ancak top auta çıkıyor.
19' Dominik Szoboszlai'nin sol çaprazdan yerden yaptığı vuruşta top yan direkten geri dönüyor.
17' Hakan Çalhanoğlu'nun rakip yarı alanının ortalarından kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü, ceza alanı içinde iki rakibine rağmen yükselerek kafa vuruşu yapmak istiyor ancak üstünden aşan top auta çıkıyor.
11' Dominik Szoboszlai'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyoruz.
8' Dominik Szoboszlai'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyoruz.
6' Burak Yılmaz için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor.
4' Sol kanattan ceza alanı içine giren Filip Holender son çizgiden ortasını yapıyor. Adam Szalai, penaltı noktasının gerisinden vuruşunu yapıyor ancak top savunmamızdan geri dönüyor.
2' Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Peter Gulacsi'de kalıyor.
1' Milli Takımımız'ın vuruşuyla karşılaşma başlıyor.
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Çağlar, Umut, Kaan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz
Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai.
Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.
1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.
2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.
2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.
Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
A Milli Takım, gruptaki ilk maçında bu akşam Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.45'te Macaristan ile karşılaşacak. Karşılaşma TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.
Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.
Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.
Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında bu akşam Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Sivas'a gitti.
Hazırlıklarının İstanbul bölümünü Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.
Kafilede Türkiye Futbol Federasyonunun A Milli Takım'dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Selim Soydan da yer aldı.
Beşiktaş forvet için resmi teklif yaptı
F.Bahçe'den ayrılıp, imzayı attı
G.Saray Süper Lig'in yeni ekibine diş geçiremedi
Luyindama ilk 11'den çıkarıldı!
F.Bahçe'de ayrılık! Sözleşmesi feshediliyor...
Beşiktaş'tan flaş tazminat talebi!
Vedad Ibisevic Schalke 04'te
TFF'den seyircisiz oynama kararı
Ünlü kulüpte 18 futbolcu pozitif
Anders Trondsen'den Sörloth itirafı
Trabzonspor'a Sörloth'tan kötü haber
Maçlar seyircili mi oynanacak?
Koray Günter'in yeni takımı belli oldu
Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum