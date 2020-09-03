Türkiye - Macaristan | CANLI

Türkiye Macaristan milli maçı için heyecan başladı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta rakibi Macaristan ile tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. Macaristan ile oynadığı son beş maçın üçünü kazanan Türkiye, daha önceki dokuz karşılaşmanın yedisinden mağlubiyetle ayrılmıştı. Türkiye - Macaristan maçı canlı anlatımı haberimizde... TÜRKİYE - MACARİSTAN CANLI ANLATIM 46' İkinci yarı Milli Takımımız oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu'nun yerine oyuna dahil oluyor. 45' Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Hakan Çalhanoğlu geçiyor. Hakan Çalhanoğlu, doğrudan kaleyi düşünüyor ancak top kaleci Peter Gulacsi'de kalıyor. 45' David Siger, Ahmed Kutucu'ya arkadan kayarak yaptığı müdahale sonrasında sarı kart görüyor. 43' Sol çaprazda topla buluşan Dominik Szoboszlai ceza alanı bir adım gerisinden sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top savunmamızda Çağlar Söyüncü'den geri dönüyor. 36' Adam Szalai'nin kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta kalecimiz Uğurcan Çakır çift yumrukla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

31' Dominik Szoboszlai'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Filip Holender, sağ ayağının içiyle vuruşunu yapıyor. Üst direğe çarpan top oyun alanına geri dönüyor ve Milli Takımımız büyük bir tehlike atlatıyor. 30' Dominik Szoboszlai'nin sol kanattan ortasında savunmamızda Merih Demiral topu karşılıyor. 26' Dominik Szoboszlai'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda herkesi aşan top karşı bölgeden taca çıkıyor. 24' Dominik Szoboszlai'nin ceza yayına yakın bölgeden yaptığı vuruşta top savunmamızdan geri dönüyor. 23' Ahmed Kutucu, ceza alanı dışından kaleyi yokluyor ancak top auta çıkıyor. 19' Dominik Szoboszlai'nin sol çaprazdan yerden yaptığı vuruşta top yan direkten geri dönüyor. 17' Hakan Çalhanoğlu'nun rakip yarı alanının ortalarından kullandığı serbest vuruşta Çağlar Söyüncü, ceza alanı içinde iki rakibine rağmen yükselerek kafa vuruşu yapmak istiyor ancak üstünden aşan top auta çıkıyor. 11' Dominik Szoboszlai'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyoruz.

8' Dominik Szoboszlai'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu ceza alanı dışına uzaklaştırıyoruz. 6' Burak Yılmaz için ofsayt bayrağı havaya kalkıyor. 4' Sol kanattan ceza alanı içine giren Filip Holender son çizgiden ortasını yapıyor. Adam Szalai, penaltı noktasının gerisinden vuruşunu yapıyor ancak top savunmamızdan geri dönüyor. 2' Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Peter Gulacsi'de kalıyor. 1' Milli Takımımız'ın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. İLK 11'LER Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Çağlar, Umut, Kaan, Mert Hakan, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai. Resmi maçlarda tek yenilgi Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu. 1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı. 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.