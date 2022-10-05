Türkiye - Meksika ampute futbol maçı ne zama, saat kaçta? Türkiye - Meksika ampute futbol maçı hangi kanalda? Geri sayım başladı...

TFF tarafından desteklenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Dünya Ampute Futbol Federasyonu iş birliğinde yapılan Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, bugün Son 16 Turu karşılaşmasına çıkacak. Futbolseverler maçın yayın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Türkiye - Meksika ampute futbol maçı ne zama, saat kaçta? Türkiye - Meksika ampute futbol maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE MEKSİKA AMPUTE MAÇI NE ZAMAN?

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada oynanacak. Türkiye - Meksika ampute futbol maçı 5 Ekim (bu akşam) saat 20.00'de başlayacak. Türkiye - Meksika maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlayacak.

Ay-Yıldızlılar, A Grubu'nda Fransa'yı 3-0 ve Liberya'yı 5-0 yendi, Haiti ile de 1-1 berabere kaldı.

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'NDA FİNALE ÇIKMAK"

Teknik direktör Osman Çakmak, daha önce yaptığı açıklamada, "Hedefimiz, Dünya Kupası'nda finale çıkmak ve ülkemize kupayı getirmek olacak" ifadelerini kullandı.



