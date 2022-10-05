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Türkiye - Meksika ampute futbol maçı ne zama, saat kaçta? Türkiye - Meksika ampute futbol maçı hangi kanalda? Geri sayım başladı...

05.10.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Milli Takımı Meksika ile çeyrek finale çıkmaya hazırlanıyor. Gözünü şampiyonluğa diken Ay Yıldızlılar, Meksika'yı da aşıp yola devam etmeye çalışacak. Türkiye - Meksika ampute futbol maçının detayları ise sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki Türkiye - Meksika ampute futbol maçı ne zama, saat kaçta? Türkiye - Meksika ampute futbol maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Türkiye - Meksika ampute futbol maçı ne zama, saat kaçta? Türkiye - Meksika ampute futbol maçı hangi kanalda? Geri sayım başladı...

TFF tarafından desteklenen Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Dünya Ampute Futbol Federasyonu iş birliğinde yapılan Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Milli Takımımız, bugün Son 16 Turu karşılaşmasına çıkacak. Futbolseverler maçın yayın saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Türkiye - Meksika ampute futbol maçı ne zama, saat kaçta? Türkiye - Meksika ampute futbol maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Türkiye - Meksika ampute futbol maçı ne zama, saat kaçta? Türkiye - Meksika ampute futbol maçı hangi kanalda? Geri sayım başladı...

TÜRKİYE MEKSİKA AMPUTE MAÇI NE ZAMAN?

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada oynanacak. Türkiye - Meksika ampute futbol maçı 5 Ekim (bu akşam) saat 20.00'de başlayacak. Türkiye - Meksika maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlayacak.

Türkiye - Meksika ampute futbol maçı ne zama, saat kaçta? Türkiye - Meksika ampute futbol maçı hangi kanalda? Geri sayım başladı...

Ay-Yıldızlılar, A Grubu'nda Fransa'yı 3-0 ve Liberya'yı 5-0 yendi, Haiti ile de 1-1 berabere kaldı.

Türkiye - Meksika ampute futbol maçı ne zama, saat kaçta? Türkiye - Meksika ampute futbol maçı hangi kanalda? Geri sayım başladı...

"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI'NDA FİNALE ÇIKMAK"

Teknik direktör Osman Çakmak, daha önce yaptığı açıklamada, "Hedefimiz, Dünya Kupası'nda finale çıkmak ve ülkemize kupayı getirmek olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye - Meksika ampute futbol maçı ne zama, saat kaçta? Türkiye - Meksika ampute futbol maçı hangi kanalda? Geri sayım başladı...


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