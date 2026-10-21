Türkiye’nin 5 yıllık Google geçmişi ortaya çıktı! En çok neleri merak ettiğimiz şaşırttı

Türkiye'nin gündemini anlamanın yollarından biri de Google arama trendlerine bakmak. Pandemi dönemindeki uzaktan eğitimden seçimlere, depremlerden popüler dizilere kadar pek çok gelişme, milyonlarca kişinin arama tercihlerine yansıdı.

Burak Koçer'in sosyal medyada paylaştığı video, 2021 ile 2025 yılları arasında Türkiye'nin 81 ilinde en çok aranan terimlerin nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. Haritada bazı dönemlerde tek bir kelime ülke genelinde öne çıkarken bazı dönemlerde illerin gündemleri birbirinden ayrıldı.

Koçer, beş yıllık süreci futbol, siyaset, dizi ve deprem olmak üzere dört kelimeyle özetledi.

2021'DE EBA İLE BAŞLADI, DİZİLERLE DEVAM ETTİ

Pandeminin etkilerinin sürdüğü 2021 yılında uzaktan eğitim, arama trendlerinde önemli bir yer tuttu. 26 Ocak'ta 46 ilin en çok aranan terimi "EBA giriş" oldu. Mayıs ayında ise bu arama 81 ilin tamamında zirveye yerleşti.

Haziran ayında futbol ve sağlık gündemi öne çıktı. 44 ilde Euro 2020, 37 ilde ise aşı aramaları ilk sırada yer aldı.

Yılın ilerleyen aylarında ilgi popüler dizilere yöneldi. 3 Ekim 2021'de Güney Kore yapımı Squid Game 81 ilde en çok aranan terim oldu. Yıl sonunda ise Yargı dizisi 79 ilin zirvesine yerleşti.

2022'DE SAVAŞ, EKONOMİ VE EYT GÜNDEME DAMGA VURDU

2022 yılında Türkiye'nin Google aramalarında hem dünya gündemi hem de ekonomik gelişmeler etkili oldu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasının ardından mart ayında "Ukrayna" 80 ilde en çok aranan terim olarak öne çıktı.

Eylül ayında sosyal konut projesine yönelik ilgi arttı ve "TOKİ başvuru" 77 ilde ilk sıraya yerleşti. Aralık ayında ise emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili gelişmeler gündeme damga vurdu. "EYT" araması 80 ilde zirveye çıktı.

2023'TE 81 İLİN ORTAK GÜNDEMİ DEPREM OLDU

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, Türkiye'nin gündemini değiştirdi. Arama haritasında da bu değişim açıkça görüldü.

15 Şubat'ta "Deprem" araması 81 ilin tamamında ilk sıraya yerleşti. Bu tablo nisan ayında da devam etti.

Mayıs ayında yapılan seçimlerle birlikte arama haritası yeniden çeşitlendi. "Deprem" 39 ilde öne çıkarken "Seçim sonuçları" 22 ilde, "Erdoğan" ise 19 ilde en çok aranan terim oldu.

Eylül ayında deprem aramaları yeniden 81 ilin tamamında zirveye yerleşti. Ekim ayında ise İsrail-Filistin gündeminin etkisiyle "İsrail" 67 ilde en çok aranan kelime oldu.

2024'TE DİZİLER VE FUTBOL ÖNE ÇIKTI

2024 yılında Google aramalarında televizyon dizileri ve spor karşılaşmaları dikkat çekti.

Ocak ayında İnci Taneleri 80 ilde en çok aranan terim olurken mayıs ayında Gaddar dizisi 81 ilin tamamında zirveye yerleşti.

Haziran ayında Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı aramalara yansıdı ve "Euro 2024" 81 ilde ilk sırada yer aldı.

Ağustos ayında "Maymun çiçeği" araması 81 ilde öne çıkarken ekim ayında "Türkiye maçı" 63 ilde, kasım ayında ise Bahar dizisi 66 ilde zirveye çıktı.

2025'İN SON GÜNÜNDE 73 İLİN GÜNDEMİ AYNI OLDU

2025 yılı da popüler diziler, futbol ve deprem haberlerinin etkisiyle şekillendi. Yılın başında Squid Game yeniden 81 ilde en çok aranan terim oldu.

Mart ayında Uzak Şehir dizisi 81 ilde zirveye yerleşirken nisan ayında "Deprem" araması yine 81 ilin tamamında ilk sırada yer aldı.

Haziran ayında Eşref Rüya 74 ilde en çok aranan terim oldu. Ağustos ayında Fenerbahçe'nin Feyenoord ile karşılaşması 77 ilin gündemine girerken kasım ayında "Deprem" 60 ilde zirveye çıktı.

Haritanın 31 Aralık 2025 tarihli son görüntüsünde ise teknoloji öne çıktı. "Gemini" araması 73 ilde ilk sırada yer aldı.