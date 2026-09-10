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Türkiye’nin cennet köşesinden pislik aktı! İşte o görüntüler

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Antalya’da dünyaca ünlü Aşağı Düden Şelalesi’nin Akdeniz’e döküldüğü noktada deniz yüzeyinde oluşan yoğun köpüklenme dikkat çekti. Yüzlerce turistin ziyaret ettiği bölgede köpüklerin akıntıyla birlikte geniş bir alana yayıldığı görülürken, çevrede inceleme yapan deniz süpürgesi teknesi de dikkat çekti.

Antalya'da Aşağı Düden Şelalesi'nin Akdeniz'e döküldüğü noktada oluşan yoğun köpüklenme dikkati çekti.

Türkiye’nin cennet köşesinden pislik aktı! İşte o görüntüler 1

AŞAĞI DÜDEN ŞELALESİ'NDE KÖPÜKLENME YAYILDI

Düden Çayı'nın Lara bölgesindeki falezlerden Akdeniz'e ulaştığı Aşağı Düden Şelalesi'nin döküldüğü alanda denizde köpüklenme meydana geldi.
Türkiye’nin cennet köşesinden pislik aktı! İşte o görüntüler 2

Yüzlerce turistin ziyaret edip fotoğraf çektiği şelaledeki köpüklenmenin akıntı nedeniyle denizde geniş alana yayıldığı görüldü.
Türkiye’nin cennet köşesinden pislik aktı! İşte o görüntüler 3

NEDENİ GEÇEN YILLARDA TESPİT EDİLMİŞTİ

Tur teknelerinin ve özel yatların uğrak yerlerinden şelale çevresinde denizde oluşan köpüklenme dikkati çekti.

Antalya kıyılarında artan mikroplastik kirliliğiyle mücadele kapsamında Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) ve ilgili kurumlar tarafından bölgeye sevk edilen deniz süpürgesi teknesi de köpüklenmenin olduğu alanda inceleme yaptı.

Türkiye’nin cennet köşesinden pislik aktı! İşte o görüntüler 4

Önceki yıllarda denizde oluşan köpüklenmenin atık suların toprağa ve çaya karışmasıyla yaşanan kirlilikten meydana geldiği tespit edilmişti.

Türkiye’nin cennet köşesinden pislik aktı! İşte o görüntüler 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Düden Gölü Akdeniz
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