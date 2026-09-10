Yeni iPhone işlemcisi A20 Pro teste girdi: Aldığı sonuç şaşırttı!

Apple, dün akşamki lansmanında yeni nesil iPhone 18 Pro modellerini ve katlanabilir iPhone Duo’yu görücüye çıkardı. Ayrıca bu telefonlara güç verecek 2 nm sürecinde üretilmiş A20 Pro yeni işlemcisi de tanıtıldı. A20 Pro, bugüne kadarki en güçlü iPhone işlemcisi olarak nitelendirildi.

Webtekno'da yer alan habere göre, şimdi ise iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo’da kullanılan A20 Pro yonga setinin Geekbench performans test sonuçları geldi.

A20 PRO, ANDROID İŞLEMCİLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Test sonuçlarına göre A20 Pro; tek çekirdek testinden 4.725 puan, çoklu çekirdek testinden ise 12.575 puan almayı başardı. Altı çekirdekli bir mimariye sahip olan işlemcinin 2 adet performans ve 4 adet verimlilik çekirdeğinden oluştuğunu belirtelim. Performans çekirdeklerinin 4,93 GHz gibi rekor bir frekans hızına tırmanabilmesi, bu işlemcide Apple M6’da yer alan "Super" performans çekirdeklerinin kullanılmış olabileceğine işaret ediyor.

A20 Pro’nun ortaya koyduğu tek çekirdek performansı, Android cephesindeki en güçlü rakiplerine üstünlük sağlıyor. Qualcomm’un yeni gelmesi beklenen Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi, 5,01 GHz gibi daha yüksek bir tepe frekansına ulaşmasına rağmen tek çekirdekte 3.434, çoklu çekirdekte ise 9.334 puan alabildi. Bu verilere göre A20 Pro, Qualcomm’un rakip yongasına tek çekirdekte yaklaşık %38, çoklu çekirdekte ise %35 oranında fark atıyor.

MediaTek tarafında ise Dimensity 9600 Pro’nun sızan Geekbench sonuçları sırasıyla 3.400 ve 12.000 puan civarında geziniyor. Apple, MediaTek karşısında da tek çekirdekte liderliğini korurken, çoklu çekirdek tarafında rekabetin daha kafa kafaya gittiği görülüyor. Yine de Apple önde. Sürpriz bir diğer rakip olan Xiaomi’nin Pad 9 Pro Max tabletinde yer alan 10 çekirdekli Xring O3 işlemcisi ise tek çekirdekte 3.699 puanda kalsa da, çoklu çekirdekte 14.350 puana ulaşarak A20 Pro’yu yaklaşık %14 oranında geride bırakmayı başarıyor.

A20 Pro sadece işlemci performansıyla değil, GPU, yani grafik birimiyle de dikkat çekiyor. Aynı cihaz üzerinden gerçekleştirilen Geekbench grafik testinde Apple A20 Pro GPU, 64,069 puanlık bir skora ulaştı. Bir önceki nesil iPhone 17 Pro Max’te bulunan A19 Pro’nun aldığı 45.683 puan göz önüne alındığında, grafik tarafında nesiller arası %40’a varan bir performans artışı yaşanmış.