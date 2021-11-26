Türkiye'nin Dünya Kupası play-off'larındaki rakibi belli oluyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bugün belli olacak.

Kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentindeki merkezinde TSİ 19.00'da gerçekleşecek. Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

RONALDO DETAYI

Ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipler arasında Ronaldo'lu Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler bulunuyor. Kura çekiminde Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya da seri başı olmayan takımlar olarak kuraya girecek.

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

- PORTEKİZ: EURO 2016 ve 2019 Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz, Sırbistan'ın gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşadı. 35 yaşındaki Cristiano Ronaldo, mutlaka Katar biletini almak istiyor. Teknik direktör Fernando Santos, "Katar'a gidemezsek görevi bırakacağım" dedi.

- İTALYA: EURO 2020'de şampiyon olan ve üst üste 37 maç kaybetmeyen Roberto Mancini'nin takımı play-off'a kalarak şaşırttı. İsviçre'ye geçilen Gök Mavililer; Chiesa, Insigne, Immobile, Belotti gibi hücumcularıyla dikkat çekiyor.

- GALLER: EURO 2016'nın yarı finalisti Galler, tecrübeli isimleriyle göze çarpıyor. Bale, Ramsey, Joe Allen gibi deneyimli isimler takımın liderleri.

- İSKOÇYA: Premier Lig ve Championship'ten kadrosunu besleyen İskoçya, Celtic ile Rangers'tan da faydalanıyor. Sert futbolları rakipleri zorluyor.

- RUSYA: Valery Karpin'in hocalığa gelmesiyle toparlanan Rusya, Golovin gibi yıldız orta sahası ve tecrübeli forveti Smolov'la öne çıkıyor.

- İSVEÇ: 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, 2022 Dünya Kupası'nda yer almanın hayallerini kuruyor. Emekliliğini Katar'da yapmayı planlayan Ibra'nın hırsı rakipler için ciddi bir mesaj.

