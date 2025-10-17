Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Türkiye'nin en büyüğü! Görenleri hayrete düşürdü!

Hakkari'de çiftçi Hacı Osman Salim ve kızı Kübra Salim, bahçelerinde yetiştirdiği dev bal kabağı, görenlerin yüzünü gülümsetti.

Türkiye'nin en büyüğü! Görenleri hayrete düşürdü!

Hakkâri’nin Doğanyurt köyü Bağlar Mahallesi çiftçilerinden Hacı Osman Salim ve kızı Kübra Salim tarafından yetiştirilen bal kabağı, 50,5 kilogramlık ağırlığıyla kent genelinde bugüne kadar elde edilen en yüksek verim olarak kayıtlara geçti.

Türkiye nin en büyüğü! Görenleri hayrete düşürdü! 1

Hakkâri’nin tarımsal üretim potansiyelini ortaya koyan bu başarı, Vali Ali Çelik’in destekleriyle hayata geçirilen güneş enerjili sulama sistemi sayesinde gerçekleşti. Köyde açılan sondaj kuyusundan çıkarılan su, güneş panelleriyle sağlanan enerjiyle bahçelere ulaştırılarak tarımsal üretimde önemli bir kolaylık sağlandı. Bu sistemle sulanan bereketli bahçelerden birinde yetişen dev bal kabağı, hem üreticileri hem de yöre halkını sevindirdi.

ÖĞRENCİLER İÇİN TATLI YAPILACAK

Vali Ali Çelik, örnek üretimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılı çiftçileri makamında ağırladı. Baba-kızı tebrik eden Vali Çelik, "Bu tür örnek başarılar Hakkâri’nin üretken insan gücünün en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı. Rekor büyüklükteki bal kabağı, daha sonra Hakkâri Hafızlık Kız Kur’an Kursu’na hediye edilerek öğrenciler için tatlı olarak hazırlanmak üzere teslim edildi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yarı çıplak papaz, kadınla basıldı! Savunması bakın ne olduYarı çıplak papaz, kadınla basıldı! Savunması bakın ne oldu
Filipinler'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiFilipinler'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Anahtar Kelimeler:
kabak Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Arapsaçına dönen miras durumu bakın nasıl çözüldü

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Panik anları! Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Konser bileti ve 'Labubu' bebekler için ruhunu sattı!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

Bir zamanların efsanevi sanatçısıydı: Uykusunda felç geçirdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.