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Türkiye’nin en büyük ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q başlıyor

Red Bull Red Bull
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Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getirerek binlerce düellocunun mücadele edeceği ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q şampiyonunu arıyor. Amatör oyuncuların katılımına açık olan Red Bull Solo Q elemeleri 12 Eylül’de çevrimiçi turnuva ile başlıyor.

Türkiye’nin en büyük ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q başlıyor

Türkiye’nin en iyi LOL oyuncusu ol, kendini göster diyerek oyun hiç bitmesin isteyen oyunseverler Red Bull Solo Q ile ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/SoloQ adresinden ulaşabiliyor.

Vadi, ‘1v1’de şampiyonunu arıyor. Türkiye’nin en iyi düellocularının yarıştığı ‘1v1’ League of Legends turnuvası Red Bull Solo Q, 12 Eylül’de gerçekleştirilecek çevrimiçi elemelerle başlıyor. Eleme sonrasında finale kalma hakkı kazanan en iyi 8 düellocunun birincilik için mücadele edeceği finalin sonunda bir kişi Vadi’nin ‘1v1’ şampiyonu olacak.

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Takım arkadaşı olmadan, Vadi’de ‘1v1’ mücadeleye sahne olan turnuvada elemeler, çevrimiçi olarak 12 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eleme etabında başarılı olan en iyi 8 oyuncu ise, 17 Ekim’de gerçekleştirilecek Red Bull Solo Q Türkiye Finali’nde birbirine meydan okuyacak.

Oyun bitmesin isteyen oyunseverler Red Bull Solo Q’ya katılmak için RedBull.com/SoloQ adresinden başvuru yapabilir ve oyunlarını kanatlandırmak için RedBull.com/oyunbitmesin adresini de ziyaret edebilirler.
  

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