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Türkiye’nin en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun bu hafta sonu başlıyor

Red Bull Red Bull
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Türkiye’nin en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun, 8-9 Şubat’ta kayak merkezlerini ele geçirecek. Audi’nin sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlikte binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu, Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de bir araya gelecek.

Türkiye’nin en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun bu hafta sonu başlıyor

Türkiye’nin en önemli 4 kayak merkezinde aynı gün, aynı hafta sonu gerçekleştirilecek, yılın en büyük kış sporu etkinliği Red Bull Homerun için geri sayım başladı. 8-9 Şubat’ta binlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkunu Kartalkaya, Uludağ, Erciyes ve Palandöken’de hem yarışacak. Audi’nin sponsorluğunda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek Red Bull Homerun, dünyada da bir ilke imza atarak 4 ayrı kayak merkezinde aynı hafta sonu düzenlenecek. Kayıtların devam ettiği ücretsiz etkinlikte eşsiz bir deneyim yaşamak isteyenler buradan kayıt olabilir.

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Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaşacağı sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalışacağı Red Bull Homerun kayak ve snowboard olmak üzere 2 kategoriden oluşuyor. Farklı ve unutulmaz bir kış sporu deneyimi yaşamak isteyenlerin katılacağı Red Bull Homerun’da her kategorinin kadın ve erkek birincilerinin yanı sıra en yaratıcı kostümü giyen yarışmacılara da sürpriz ödüller verilecek.

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Anahtar Kelimeler:
red bull, red bull homerun,

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