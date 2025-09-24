Mynet Trend

Türkiye'nin en büyüklerindi! Kuraklık nedeniyle ikiye bölündü

Türkiye'nin 4'üncü büyük gölü olan ve en önemli içme suyu rezervine sahip Eğirdir Gölü, kuraklık ve yoğun tarımsal sulamanın etkisiyle ikiye bölündü. Havadan görüntülenen gölün orta kesimlerinde suyun tamamen çekildiği, yer yer adacıkların oluştuğu kameraya yansırken, su ve canlı hayatının bitmek üzere olduğu vurgulandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yer alan ve "yedi renkli göl" olarak bilinen Eğirdir Gölü, kuraklık, azalan yağışlar ve yoğun tarımsal sulama nedeniyle küçüldü. 1950'li yıllarda ortalama 16 metre olan göl derinliği günümüzde 3,2 metreye kadar düşerken, Hoyran mevkii ile gölü birbirine bağlayan Kemer Boğazı'ndaki su tamamen çekildi. Gölün ortasından yürüyerek karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar, tablo karşısında şaşkınlık yaşadı.

Türkiye nin en büyüklerindi! Kuraklık nedeniyle ikiye bölündü 1

"İÇLER ACISI"

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Derneği (ETUDOSD) Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda İl Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Sinap, gölün karşı karşıya kaldığı kuraklık ve su kaybını "içler acısı" olarak değerlendirdi.

Türkiye nin en büyüklerindi! Kuraklık nedeniyle ikiye bölündü 2

Geçen yıl 18 Eylül'de aynı bölgede yayın yaptıklarını hatırlatan Sinap "O günden bugüne gölümüzün bu hale gelmesi gerçekten üzücü. Göller Bölgesi adım adım Çöller Bölgesi'ne dönüşüyor" diye konuştu. Küresel ısınma, buharlaşma, vahşi sulama, göl çevresine kurulan güneş enerji santralleri ve mermer ocaklarının su kaybını artırdığına dikkat çeken Sinap, bu tür tesislerin yağış rejimini olumsuz etkilediğini belirterek, "Artık gölümüzün etrafında bu tür tesislere kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor" dedi.

Türkiye nin en büyüklerindi! Kuraklık nedeniyle ikiye bölündü 3

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından acil eylem planına alınan Eğirdir Gölü'nün "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiğini hatırlatan Sinap, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 9 maddelik eylem planına rağmen somut adımların yetersiz kaldığını vurguladı. "Eylem planı kapsamında sadece liman içindeki otlar temizlendi. Bu da yanlış bir uygulamaydı çünkü otlar Kasım-Aralık aylarında kendiliğinden çürüyordu" diyen Sinap, Kemer Köprü tarafında göl dip temizliği yapılacağına dair verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Sinap, "Devasa makinelerle çalışma planlanmıştı ama gölün derinliği 20 santime düştüğü için bu mümkün olmadı. Karşıda bataklık kuşlarının görülmesi bile gölün can çekiştiğinin işareti" ifadelerini kullandı.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Eğirdir Gölü Isparta
