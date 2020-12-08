Türkiye’nin en çok güvendiği ve ‘Altınım olsa mutlaka emanet ederim’ dediği 10 ünlü isim!

Her yıl olduğu gibi 2020 yılının son çeyreğinde “Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri” isimleri açıklandı. Ipsos Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının güvenilen isimleri açıklandı. İşte başlıyoruz...

GÖKHAN OĞUZ

Listemize 10. sıradan giriş yapan isim Gökhan Özoğuz oluyor. Athena Grubu’nun solisti olarak ülkemizi Eurovison’da temsil eden Özoğuz, O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturarak halkın sempatisini kazanmayı başardı. Özellikle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta halkın sesi haline gelen Özoğuz, bu yıl bir hayli konuşuldu.

ARAS BULUT İYNEMLİ

Çukur dizisinin başarılı başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, listeye 9. sıradan girdi. Sosyal medyada sık paylaşım yapmayı tercih etmeyen yakışıklı oyuncu dizisinin fanatikleri ve yaptığı sosyal yardımlar sayesinde gönülleri fethetti.

EZGİ MOLA

Listede 8. sırada yer alan isim ise güzel oyuncu Ezgi Mola oluyor. Hem oyunculuğu hem de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Mola, en güvenilen isimler listesinde kendisine yer bulmayı başardı.