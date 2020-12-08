Türkiye’nin en çok güvendiği ve ‘Altınım olsa mutlaka emanet ederim’ dediği 10 ünlü isim!

Her yıl olduğu gibi 2020 yılının son çeyreğinde “Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri” isimleri açıklandı. Ipsos Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının güvenilen isimleri açıklandı. İşte başlıyoruz...
Listemize 10. sıradan giriş yapan isim Gökhan Özoğuz oluyor. Athena Grubu’nun solisti olarak ülkemizi Eurovison’da temsil eden Özoğuz, O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturarak halkın sempatisini kazanmayı başardı. Özellikle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta halkın sesi haline gelen Özoğuz, bu yıl bir hayli konuşuldu.
Çukur dizisinin başarılı başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, listeye 9. sıradan girdi. Sosyal medyada sık paylaşım yapmayı tercih etmeyen yakışıklı oyuncu dizisinin fanatikleri ve yaptığı sosyal yardımlar sayesinde gönülleri fethetti.
Listede 8. sırada yer alan isim ise güzel oyuncu Ezgi Mola oluyor. Hem oyunculuğu hem de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Mola, en güvenilen isimler listesinde kendisine yer bulmayı başardı.
Ünlü televizyoncu her yıl oluşturulan en güvenilir ünlüler listesi içerisinde mutlaka kendisine yer bulmayı başarıyor. Kimi zaman listede sıraları değişse de Acun Ilıcalı, 7. sırada bulunuyor.
‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başaran yakışıklı oyuncu en güvenilir ünlüler listesinde 6. sırada yerini alıyor.
O Ses Türkiye yarışmasının son jüri üyesi Beyazıt Öztürk, en güvenilir ünlüler listesinde 5. sırada! Yıllardır ekranda belirli bir çizgide ilerlemeyi tercih eden ünlü komedyen listede kendisine yer buldu.
47.Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Haluk Bilginer, ödül törenindeki konuşmasıyla halkın gönlünü kazandı. En güvenilir ünlüler listesinde Haluk Bilginer, 4. sırada!
Türk sinemasının en başarılı oyuncuları arasında yer alan Şener Şen, her yıl olduğu gibi bu sene de en güvenilir ünlüler listesinde yerini aldı. Şener Şen, listemizde 3. sırada yer alıyor.
Yıllardır sunduğu sabah programıyla dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı, halkın en güvendiği 2. isim olarak karşımıza çıkıyor.
Kurduğu Ahbap Derneği ile gönülleri kazanan Haluk Levent yaptığı sosyal yardımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı sanatçı en çok güvenilen ünlüler listesinde kendisine ilk sıradan yer buldu.
BONUS: Geçen yıl da Haluk Levent yine aynı listenin zirvesindeydi. Şener Şen ikinci sırada, Müge Anlı ise üçüncü sırada yerini almıştı. Listenin ilk üç sırası değişmedi.
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