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Türkiye’nin en çok güvendiği ve ‘Altınım olsa mutlaka emanet ederim’ dediği 10 ünlü isim!

Seray Üstün Seray Üstün 08.12.2020 16:38 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en çok güvendiği ve ‘Altınım olsa mutlaka emanet ederim’ dediği 10 ünlü isim!

Sanat dünyasının ünlüleri her yıl en güvenilen, en çok vergi ödeyen ve hakkında en fazla haber yapılan isimler kategorileri başlığında belirlenen listelere alınıyorlar. Seda Sayan’ın bir kez dahi olsa sabah programını izlediyseniz mutlaka ‘Ben Türkiye’nin en güvenilir ismiyim’ söylemine denk gelmişsinizdir. Bu sene Seda Sayan’ı tahtından sallayan isimleri sizler için derledik. İşte Türkiye’nin en çok güvendiği 10 ünlüsü...

Her yıl olduğu gibi 2020 yılının son çeyreğinde “Türkiye’nin en güvenilir ünlüleri” isimleri açıklandı. Ipsos Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılının güvenilen isimleri açıklandı. İşte başlıyoruz...

GÖKHAN OĞUZ

gokhan-ozoguz

Listemize 10. sıradan giriş yapan isim Gökhan Özoğuz oluyor. Athena Grubu’nun solisti olarak ülkemizi Eurovison’da temsil eden Özoğuz, O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğuna oturarak halkın sempatisini kazanmayı başardı. Özellikle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adeta halkın sesi haline gelen Özoğuz, bu yıl bir hayli konuşuldu.

ARAS BULUT İYNEMLİ

ARAS BULUT İYNEMLİ

Çukur dizisinin başarılı başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, listeye 9. sıradan girdi. Sosyal medyada sık paylaşım yapmayı tercih etmeyen yakışıklı oyuncu dizisinin fanatikleri ve yaptığı sosyal yardımlar sayesinde gönülleri fethetti.

EZGİ MOLA

EZGİ MOLA

Listede 8. sırada yer alan isim ise güzel oyuncu Ezgi Mola oluyor. Hem oyunculuğu hem de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Mola, en güvenilen isimler listesinde kendisine yer bulmayı başardı.

ACUN ILICALI

ACUN ILICALI

Ünlü televizyoncu her yıl oluşturulan en güvenilir ünlüler listesi içerisinde mutlaka kendisine yer bulmayı başarıyor. Kimi zaman listede sıraları değişse de Acun Ilıcalı, 7. sırada bulunuyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU

KENAN İMİRZALIOĞLU

‘Kim Milyoner Olmak İster’ yarışmasıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başaran yakışıklı oyuncu en güvenilir ünlüler listesinde 6. sırada yerini alıyor.

BEYAZIT ÖZTÜRK

BEYAZIT ÖZTÜRK

O Ses Türkiye yarışmasının son jüri üyesi Beyazıt Öztürk, en güvenilir ünlüler listesinde 5. sırada! Yıllardır ekranda belirli bir çizgide ilerlemeyi tercih eden ünlü komedyen listede kendisine yer buldu.

HALUK BİLGİNER

HALUK BİLGİNER

47.Uluslararası Emmy Ödülleri’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alan Haluk Bilginer, ödül törenindeki konuşmasıyla halkın gönlünü kazandı. En güvenilir ünlüler listesinde Haluk Bilginer, 4. sırada!

ŞENER ŞEN

ŞENER ŞEN

Türk sinemasının en başarılı oyuncuları arasında yer alan Şener Şen, her yıl olduğu gibi bu sene de en güvenilir ünlüler listesinde yerini aldı. Şener Şen, listemizde 3. sırada yer alıyor.

MÜGE ANLI

MÜGE ANLI

Yıllardır sunduğu sabah programıyla dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı, halkın en güvendiği 2. isim olarak karşımıza çıkıyor.

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HALUK LEVENT

HALUK LEVENT

Kurduğu Ahbap Derneği ile gönülleri kazanan Haluk Levent yaptığı sosyal yardımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı sanatçı en çok güvenilen ünlüler listesinde kendisine ilk sıradan yer buldu.

BONUS: Geçen yıl da Haluk Levent yine aynı listenin zirvesindeydi. Şener Şen ikinci sırada, Müge Anlı ise üçüncü sırada yerini almıştı. Listenin ilk üç sırası değişmedi.

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