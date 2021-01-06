Türkiye'nin en güzel köyleri - birbirinden güzel on köy

Kimisi Karadeniz ormanlarının heybetiyle, kimisi Ege'nin sarı sıcak güneşiyle göz kamaştırıyor. Türkiye'nin en güzel köyleri listesinde herkese hitap edecek bir güzellik bulunuyor. Seçerken öyle zorlandım öyle kıvrandım ki birini seçsem öbürüne haksızlık ediyormuşum, diğerinin gönlü kalıyormuş gibi geliyordu. Çünkü orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür... TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL KÖYLERİ Dünyayı kıskandıran güzellikte köyler var listemizde. Yalnızca biz değil, başka ülkelerden de görmeye geliyorlar bu köyleri. İşte hepsi Türkiye'den birbirinden güzel 10 köy! KALEKÖY/ ANTALYA İnsanın ömrünü uzatacak cinsten bir köy burası. Araba yok, trafik yok, gece hayatı yok, kalabalık yok. Yalnızca huzur var. Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kaleköy Türkiye'deki en güzel 10 köyden biri. Karayoluyla ulaşılamayan köye yalnızca teknelerle gidilebiliyor. Sahilde birkaç restoran, bir iki pansiyon dışında herhangi bir tesis yok Kaleköy'de. Köy Simena Antik Kenti'ne ev sahipliği yapıyor. Mavinin en güzel tonlarında yüzebilir, kano yapabilir, sessiz sakin huzurlu bir tatilin tadını çıkarabilirsiniz Kaleköy'de.

FARALYA/ MUĞLA Dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nin sonsuz maviliğine doyuran manzarasıyla Faralya Köyü Türkiye'nin en güzel köylerinden. Köy dediğime bakmayın oldukça gelişmiş imkanlar mevcut burada. Özel villalar, sonsuzluk havuzlu oteller, romantik balayı otelleri tatilinizi unutulmaz kılacak yerler bulunuyor Faralya'da. Kabak Koyu kamp severlerin gözdesi. Her bütçeye ve zevke hitap eden seçenekler var. Fethiye tatilinizde mutlaka Faralya'yı ziyaret edin. SIĞACIK/ İZMİR Türkiye'nin ilk cittaslow yani sakin şehir unvanlı Seferihisar'a bağlı Sığacık unvanının hakkını veriyor. Oldukça sakin ve güzel bir Ege köyü burası. Tarihi taş evleri, tertemiz koyları ile yazın tatilcilerin gözdesi. Yalnızca tatil için değil, bahar ve kış aylarında köyü gezmek için gidenler de oldukça fazla. HAMSİKÖY/ TRABZON Hamsiköy, Türkiye'nin en güzel 10 köyü listesine adını Karadeniz'den yazdırıyor. Çoğu kişinin aklında sütlacı ile yer edinmiş bir köy burası. Son yıllarda çarpık kentleşme artsa da hala güzelliğini koruyor Hamsiköy. Hele ki akşam güneş batmaya yakın köye bir sis çökünce manzara bir ressamın elinden çıkmış tablo gibi oluyor.

MAZIKÖY/ BODRUM Bodrum diyince aklınıza lüks oteller, köpüklü plaj partileri, ünlüler, 70 liraya satılan lahmacunlar geliyor olabilir. Şimdi tüm bunları unutun. Sizi Bodrum'un başka bir yüzüne götürüyorum. Mazıköy Bodrumluların yazın yüzmeye gittikleri, müdavimlerinin başka yerde tatil yapmadığı bir yer. Salaş butik otelleri, restoranları, berrak denizi ile adeta bir cennet. Bu güzel Ege Köyü Türkiye'nin en güzel köylerinden biri. CUMALIKIZIK/ BURSA İstanbulluların, Bursalıların günübirlik gittiği kahvaltılarını yapıp keyifle vakit geçirdikleri bir köy Cumalıkızık. Bursa'ya yolu düşen seyahat severler de köyü ziyaret ediyor. Köyde tarihi evler, hediyelik eşya satan tezgahlar, kahvaltı yapabileceğiniz mekanlar bulunuyor. Türkiye'nin en güzel 10 köyünden biri olan Cumalıkızık ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki yazımı okuyabilirsiniz. https://www.mynet.com/cumalikizik-koyu-nerede-cumalikizik-koyu-gezilecek-yerler-cumalikizik-kahvalti-fiyatlari-190101251450 ADATEPE/ ÇANAKKALE 1980’lerde İstanbullu bir grup arkadaş, Kazdağları gezileri sırasında, o zamanlar kaderine terk edilmiş olan Adatepe’yi keşfetmişler. Osmanlı döneminde zengin bir köy olan Adatepe izbe haldeymiş. Bu arkadaşlar, devletten hiç bir destek alamadan, buradaki evleri satın alıp restore etmeye başlamışlar. 100’ü aşkın evi restore ederek yeniden kazandırmışlar. Adatepe Köyü tüm estetiğiyle Türkiye'nin en güzel köyleri listesinde olmayı fazlasıyla hakediyor.