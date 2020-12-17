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Cumalıkızık Köyü nerede? Cumalıkızık Köyü gezilecek yerler - Cumalıkızık kahvaltı fiyatları

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 17.12.2020 11:49 | Son Güncelleme:
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Cumalıkızık Köyü nerede? Cumalıkızık Köyü gezilecek yerler - Cumalıkızık kahvaltı fiyatları

Arnavut kaldırımlı daracık sokakları, yıllanmış evleri ile buram buram tarih kokuyor Cumalıkızık Köyü. Bu köyde gezerken insan bir açık hava müzesindeymiş gibi hissediyor.

Osmanlı sivil mimarisinin en görkemli köy yerleşimini günümüze ulaştıran Cumalıkızık, son yıllarda ülkemizde ve tüm dünyada tanınmaya başlamıştır. Bu tarihi köy kültür varlıkları yanında doğal varlıklarca da zengindir. Unesco dünya mirası listesindeki Cumalıkızık Köyü hakkında merak edilenleri yazımda bulabilirsiniz.

CUMALIKIZIK KÖYÜ TARİHİ

Bursa yakınlarında kurulan Osmanlı Beyliği kuruluşundan kısa zaman sonra bölgeye hakim olmayı başarmış, 1326 yılında Bursa’yı, 1331 yılında İznik’i fethederek yörede varlığını kesin olarak kabul ettirmiş Cumalıkızık Köyü. Böylece Osmanlı halkının bu topraklara yerleşerek kentler ve köyler oluşturması sağlanmış.

cumalıkızık kahvaltı

700 yıllık geçmişi olan Cumalıkızık, kızık köyleri içinde en iyi korunan ve en orijinal kalanı. Kuruluş yıllarında orta mahallede birkaç hane iken, köye gerek duyuldukça yeni evler, sokaklar, çeşmeler yapılmış. Evler topoğrafyaya uygun, birbirini rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmiş. Sokakların görevi zamanla yapılan evlerin diğer sokak ve evlere ilişkisini sağlamakmış.

CUMALIKIZIK KÖYÜ ADINI NEREDEN ALIYOR?

Uludağ’ın kuzeyindeki dik etekler ile vadilerin arasında sıkışıp kalan yöre köylerine bu konumlarından dolayı “Kızık” adı verilmiş. Köylerin birbirlerinden ayrılması için de dereye yakın olanına “Derekızık”, fidye verene “Fidyekızık” ve Kızık köylerinden topluca gidilerek Cuma namazı kılınan köye de “Cumalıkızık” adları verilmiş.

cumalıkızık köyü unesco

CUMALIKIZIK EVLERİ

Köyün açık hava müzesi gibi oluşu, sokaklarında gezerken tarihte yolculuğa çıkılmış gibi hissettirmesi şüphesiz kendini koruyabilmiş tarihi evlerinin etkisi. Köy’de toplam 270 ev bulunuyor. Bunlardan 176 tanesi tescilli. Moloz taş, kerpiç ve ağaçtan yapılan evler fotoğraf meraklılarına da güzel kareler veriyor. Evlerin dış renkleri ağırlıklı olarak çivit mavisi, sarı, beyaz ve mor renklerden oluşuyor.

cumalıkızık köyü bursa

CUMALIKIZIK KÖYÜ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Cumalıkızık, Bursa'ya 10 km uzaklıkta ve Uludağ'ın eteklerinde bulunuyor.

cumalıkızık köyü nasıl gidilir

Bireysel araçla gidecek olanlar, Bursa'nın doğusunda, Ankara karayolunun 10. kilometresinden güneye Uludağ yamaçlarına giden yol 3 km sonra köye ulaşıyor. Toplu taşıma ile köye gitmek isterseniz, yaklaşık yarım saatte bir Bursa Santral garajdan minibüs ve belediye otobüsleri kalkıyor.

CUMALIKIZIK KAHVALTI FİYATLARI

Cumalıkızık köyü özellikle haftasonları oldukça kalabalık olabiliyor. Köyü gezmeye gelen ziyaretçilerin burada en çok tercih ettiği şeylerden biri de kahvaltı yapmak oluyor. Açık büfe ya da serpme kahvaltı gibi seçenekler sunan kahvaltı mekanları bulunuyor. Fiyatlar da 25-35 tl civarında.

CUMALIKIZIK KÖYÜ KONAKLAMA

Cumalıkızık küçük bir köy. Kahvaltısı, alışverişi, gezmesi derken günübirlik bir gezi için gayet ideal. Ancak yine de bu köyde konaklamak isterseniz köyün içinde pansiyon ve konuk evi olarak hizmet veren evler bulunuyor.

CUMALIKIZIK KÖYÜ GEZİLECEK YERLER

cumalıkızık gezilecek yerler

  • Cumalıkızık Köyünde arnavut kaldırımlı sokaklarda tarihi evlere, içinde hala yaşayanlar oluşuna hayret ederek nostaljik bir tur atabilirsiniz.
  • Tarihi evlerin en önemlilerinden olan Küpeli evi gezebilirsiniz. Burası UNESCO Derneği Proje Uygulama Evi. 2010 yılında restore edilip müze haline gelmiş.
  • Yaklaşık 300 yıllık bir cami olan Cumalıkızık Cami'yi ziyaret edebilirsiniz.
  • Cumalıkızık Müzesi de gezebileceğiniz bir başka nokta. Halkın geçmişten gelen yaşam tarzını, gelenek ve göreneklerini öğrenebilirsiniz bu müzede. Pazartesi hariç haftanın her günü 09.30- 17.30 arasında açık.
  • Cin aralığı denilen dünyanın en dar sokaklarından biri olan bu sokak Cumalıkızık Köyü'nün en turistik yeri.
  • Bir dönemin meşhur dizisi Kınalı Kar bu köyde çekilmiş. Köyün popüler olmasında da dizinin payı büyük zaten. Bu dizinin çekildiği konakları da listenize ekleyebilirsiniz.


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