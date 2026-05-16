Türkiye’nin en huzurlu şehirleri açıklandı! Meğer İstanbul'un dibindeymiş

Hızla akan zamana inat, hayatın yavaş ve tadını çıkararak yaşandığı yerler... İtalya'da başlayan ve tüm dünyaya yayılan Cittaslow (Sakin Şehir) akımı, Türkiye'de de giderek büyüyor.

Yerel kimliğini koruyan, doğasına sahip çıkan ve "huzur" kelimesinin tam karşılığı olan bu ilçeler, 2026 tatil planlarınızın başköşesine yerleşmeye aday. İşte Türkiye'nin dört bir yanından seçilen, ruhunuzu dinlendirecek o tescilli cennet köşeleri…

MARMARANIN YENİ GÖZDESİ: İZNİK

Listede bu yıl özellikle dikkat çeken bir durak var: İznik (Bursa). Tarihi dokusu, çini sanatındaki ustalığı ve göl kenarındaki dingin atmosferiyle İznik, Marmara Bölgesi'nde huzur arayanların yeni sığınağı olarak tescillendi. Hafta sonu kaçamağı için İstanbul'a yakın ama kaostan çok uzak bir rota arıyorsanız, İznik listenin ilk sırasında.

Marmara'nın diğer sakinleri ise şunlar:

Gökçeada (Çanakkale): Güneşin en son battığı yer, rüzgarın ve denizin dansı.

Vize (Kırklareli): Trakya'nın yeşil kalbi, tarihi Ihlamur kokulu sokaklar.

Şarköy (Tekirdağ): Deniz, üzüm bağları ve rüzgar sörfü tutkunlarının adresi.

EGE RÜYASI

Sakin şehir denince akla ilk gelen bölge şüphesiz Ege. Türkiye'nin Cittaslow başkenti Seferihisar, liderliğini korurken, Ege'nin diğer incileri de listedeki yerini sağlamlaştırıyor.

Seferihisar (İzmir): Türkiye'nin ilk sakin şehri. Sığacık kalesi ve organik pazarı bir klasik.

Akyaka (Muğla): Azmak Nehri'nin buz gibi suyunda serinleyip, ahşap mimariye hayran kalacağınız yer.

Köyceğiz (Muğla): Göl kenarında narenciye kokuları eşliğinde huzurlu akşam yürüyüşleri.

Foça (İzmir): Mitolojik efsanelerin ve Akdeniz foklarının evi.

Yenipazar (Aydın): Yörük kültürünün ve enfes pidelerin başkenti.

KARADENİZ VE ANADOLU

Sadece deniz kenarı değil; yeşilin binbir tonu ve Anadolu'nun kadim kültürü de bu listede. Oksijene doymak isteyenler için Karadeniz ve İç Anadolu rotaları 2026'da yine ön planda.

Şavşat (Artvin): "Türkiye'nin Alpleri" olarak anılan, kartpostalları aratmayan manzaralar.

Perşembe (Ordu): Hırçın dalgaların kıyısında, sakinliğin en derin hali.

Gerze (Sinop): "Mutlu şehir" Sinop'un en huzurlu limanı.

Güdül (Ankara) & Göynük/Mudurnu (Bolu): Konakları ve bozulmamış mimarisiyle zamanda yolculuk vadeden İç Anadolu güzelleri.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Doğu ve Güneydoğu Anadolu, tarih ve doğanın iç içe geçtiği mistik rotalarıyla sakin şehir ağının en güçlü halkalarını oluşturuyor.

Halfeti (Şanlıurfa): Fırat'ın suları altında saklı bir tarih.

Kemaliye (Erzincan): Karanlık Kanyonu ve taş evleriyle nefes kesici bir atmosfer.

Ahlat (Bitlis) & Uzundere (Erzurum): Selçuklu mezar taşlarından şelalelere uzanan bir kültür mozaiği.