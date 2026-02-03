Mynet Trend

Türkiye’nin en ilginç kaplıca keyfi: Eksi 25 derecede mandalarla birlikte yüzdüler

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki doğal kaplıcalar, kışın sert yüzünü gösterdiği günlerde adeta bir yaşam alanına dönüşüyor. Hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü bölgede, karla kaplı dağların arasında yer alan 35–40 derecelik sıcak su hem vatandaşlara hem de bölgedeki hayvanlara eşsiz bir sığınak sunuyor. Ziyaretçiler dondurucu soğuğa rağmen kaplıcanın şifalı sularında yüzerken, mandaların da aynı sudan faydalanması ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Budaklı köyünde dağ yamacındaki sazlık alanda bulunan doğal kaplıcalar, hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düştüğü kış günlerinde hem vatandaşlara hem de bölgedeki hayvanlara sıcak bir sığınak sunuyor.

İl genelinde kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede, bembeyaz kar örtüsüyle çevrili kaplıcanın 35-40 dereceyi bulan sıcak suyu dikkat çekici görüntüler oluşturuyor.

KIŞ ORTASINDA SPA DENEYİMİ YAŞADILAR

Dondurucu havaya rağmen sıcak suyun rahatlatıcı etkisiyle yüzmenin tadını çıkaran ziyaretçiler, kışın ortasında adeta doğal bir spa deneyimi yaşıyor. Kaplıcanın çevresinde toplanan hayvanların da sıcak sudan faydalanması ise doğayla iç içe tabloyu daha da dikkat çekici hale getiriyor.

Bazı vatandaşlar sıcak sudan çıktıktan sonra kar banyosu yaparak yeniden kaplıcaya girerken, bu sıra dışı deneyim hem heyecanlı hem de keyifli anlara sahne oluyor.

Dondurucu soğuğa rağmen kaplıcaya girerek sıcak suyun tadını çıkaran vatandaşlar ve mandalar kar manzarası eşliğinde yüzmenin keyfini sonuna kadar yaşıyor.

"KARIN ORTASINDA SICAK KAPLICAYA GİRMEK GERÇEKTEN FARKLI BİR HİS"

Kaplıcaya girenlerden Gülmehmet Yavuz, yaz aylarında sık sık bölgeye geldiğini ancak kışın ilk kez kaplıca deneyimi yaşadığını belirterek, "Dışarıda her yer karla kaplı ve hava oldukça soğuk. Buna rağmen suyun sıcaklığı sayesinde üşümeden keyifli vakit geçirdik. Karın ortasında sıcak kaplıcaya girmek gerçekten farklı bir his. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Mehmet Okay ise kışın kaplıcaya girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu vurgulayarak, "Soğuk hava ile sıcak suyun buluşması insana büyük bir rahatlık veriyor. Doğal bir ortamda, bu manzara eşliğinde yüzmek hem dinlendirici hem de keyifli. Böyle bir imkanın bölgemizde olması büyük şans" ifadelerini kullandı.

Kış şartlarının çetin geçtiği Bitlis’te Budaklı köyü kaplıcaları, doğa ve sağlık turizmi açısından her mevsim ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

