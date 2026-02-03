Meğer ruhu iyileştiriyormuş! Köy yorganının psikolojiye etkisine inanamayacaksınız

Ninelerimizin evlerinde bulunan köy yorganları artık nostaljik bir eşya olarak anılıyor. Oysa bu yorganlar, basit bir yatak örtüsünün çok ötesinde. Doğal pamuk ve yünle hazırlanan bu ağır yorganların, modern yaşamın getirdiği stres ve kaygıyı azaltmada şaşırtıcı bir rol oynayabileceği uzmanlar tarafından ortaya kondu.

Uzmanlara göre köy yorganlarının en önemli özelliği, vücuda uyguladığı dengeli baskı. Bu nostaljik örtüler günümüzde terapi amaçlı kullanılan 'ağırlıklı battaniyeler' ile çok fazla benzerlik gösteriyor. Vücudu saran bu baskı, sinir sistemine güven hissi vererek gevşemeyi kolaylaştırıyor.

Psikolojik olarak değerlendirildiğinde ise bu ağırlık hissi beyinde serotonin ve melatonin salgısını destekleyebiliyor. İşte bu salgı sonrası hem vücut gevşiyor hem de uykuya geçiş kolaylaşıyor. Üstelik gece boyunca derin bir uyku da bonus oluyor!

Köy yorganları duygusal hafızaya da olumlu etki sağlıyor. Yorganın kokusu, ana malzemesi, el işçiliği ve dokusu bilinçaltına güven ve sakinlik gönderiyor. Uzmanlar, bu hissin özellikle yoğun stres altında olan kişilerde rahatlatıcı bir etki yarattığını belirtiyor.

Modern yatak ürünleri hafiflik ve pratiklik sunarken, köy yorganlarının sağladığı doğal ağırlık ve sıcaklık birçok kişi için psikolojik bir konfor alanı oluşturuyor. Eğer uyku problemi yaşıyorsanız ve kaygı düzeyiniz yüksekse zihinsel rahatlama için bu nostaljik yorganlardan destek alabilirsiniz. Ne demişler; ne varsa, eskilerde var!