Sıra dışı hikaye: Bu muhtara herkes 'abi' demek zorunda kalıyor!

Yozgat'taki bir muhtara 7'den 70'e herkes ‘abi' diyor. Yenipazar Beldesi Eğlence Mahallesi Muhtarı Abi Şahin, ilginç ismiyle de aile hikayesiyle de dikkat çekiyor.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yenipazar Beldesi Eğlence Mahallesi Muhtarı Abi Şahin, sıra dışı ismi ve köklü aile hikâyesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. "Boğazlıyan'ın tek Abi'si benim" diyen Muhtar Şahin, sadece adıyla değil, mahalle halkına yaklaşımıyla da gerçek bir ağabey gibi hizmet etmeyi ilke edindiğini ifade ediyor.

"BABAM BANA 'ABİ' İSMİNİ VERDİ"

Ailesinin köklerinin Karamanoğulları'na dayandığını belirten Şahin, kuşaktan kuşağa aktarılan isim geleneğini şu sözlerle anlattı:

"Biz Konya'dan gelmeyiz, Karamanoğullarıyız. Konya'da bir Abi'miz vardı, birinci kuşaktı. İkinci ve üçüncü kuşak Selanik'teydi. Babam da nesil devam etsin diye dördüncü kuşak olarak bana Abi ismini verdi."

Sıra dışı hikaye: Bu muhtara herkes abi demek zorunda kalıyor! 1

"ABİ OLMAK BİR DURUŞTUR"

"Makamın ne olursa olsun bana Abi demek zorundasın" sözleriyle çevresindekileri gülümseten Muhtar Abi Şahin, bu ismin kendisine önemli bir sorumluluk yüklediğini vurgulayarak, "Biz de herkesin ağabeyi olmaya çalışıyoruz. Abi olmak sadece bir isim değil, bir duruştur" dedi.

Beş çocuk babası olan Abi Şahin, geleneği kendi çocuklarına taşımadığını da belirtti. "Sülalede bir tane Abi olsun yeter. O da var çok şükür" diyen Şahin, yeğenlerinin yaşadığı tatlı karışıklığı ise tebessümle anlattı: "Abi Emmi diyemiyorlar, Abi Dayı diyemiyorlar. Onlar da bana sadece Abi diyor."

Sıra dışı hikaye: Bu muhtara herkes abi demek zorunda kalıyor! 2

Mahalle sakinleri tarafından samimiyeti ve halkla iç içe yönetim anlayışıyla takdir edilen Muhtar Abi Şahin, Eğlence Mahallesi'nde birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. ‘Boğazlıyan'ın tek Abisi' olarak anılan Muhtar Abi Şahin, ismine yakışır şekilde mahallesinin hem temsilcisi hem de ağabeyi olmayı sürdürüyor.
Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Muhtar Konya Yozgat
