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Türkiye'nin en iyi simidinin sırrı ortaya çıktı! Ustalar tek tek anlattı

TÜRKPATENT tarafından yapılan araştırmada, 91 puanla Türkiye'nin en başarılı simidi seçilen Eskişehir simidinin lezzetinin; usta ellerde, pekmezli, bol susamlı ve taş fırında pişmesi olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin en iyi simidinin sırrı ortaya çıktı! Ustalar tek tek anlattı
Gökçen Kökden

Tescilli Eskişehir simidi, kıvamı ve lezzetiyle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Eskişehir simidinin kalitesinin tescilli olduğunu belirten simit esnafı Abdulkadir Erşahinli, kentin turistik yapısı sayesinde Türkiye'nin dört bir yanından müşterilerinin simiee olan ilgisini vurguladı.

Türkiye nin en iyi simidinin sırrı ortaya çıktı! Ustalar tek tek anlattı 1

Müşterilerden aldıkları geri dönüşleri aktaran Erşahinli, "Zaten bu tescillenmiş bir şeydir; yıllardan beri 81 ilin en lezzetli ve en güzel gevrek simidi Eskişehir'indir. Tüm illerden turlarla geliyorlar ve 'Sizin simidinizin tadını biz hiçbir ilde bulamıyoruz' diyorlar. Mideye dokunmaz, yedikçe yiyesin gelir. Eskişehir simidinin has olan özelliği budur" şeklinde konuştu.

LEZZETİN SIRRI: TAŞ FIRIN, PEKMEZ VE USTALIK

Türkiye nin en iyi simidinin sırrı ortaya çıktı! Ustalar tek tek anlattı 2

Simidin lezzet yolculuğunu ve püf noktalarını paylaşan simit esnafı Şaban Tavan ise kalitenin tesadüf olmadığını belirtti. Taş fırında pişirilen Eskişehir simidinin özel bir hamur süreci gerektirdiğini aktaran Tavan, "Bizim simidimiz taş fırında pişer, Odunpazarı simidi olarak geçer. Zaten meşhurdur. Ustası çok özeldir; usta güzel olursa simit de daha iyi olur. Hamur bekleyecek ve özleşecek. En büyük özelliği pekmezli ve tatlı olmasıdır; pekmezi olmazsa olmaz, susamı da bol olacak" dedi.

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Türkiye nin en iyi simidinin sırrı ortaya çıktı! Ustalar tek tek anlattı 3

Eskişehir simidine olan talebin şehir dışına da taştığını ifade eden esnaflar, şehre gelen vatandaşların paket yaptırarak simidi farklı illere götürdüğünü belirtti. Çıtır ve gevrek yapısıyla kentin marka değeri haline gelen simit, kalitesini tescilleyerek Türkiye'nin bir numarası olmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir simit
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