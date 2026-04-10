Türkiye'nin en küfürbaz şehirleri belli oldu

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara tarafından gerçekleştirilen ve 15 bin kişinin katıldığı araştırma, Türkiye’de günlük dilde küfür kullanımına dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Katılımcılara yöneltilen "Günlük hayatınızda ne kadar sıklıkla küfür ediyorsunuz?" sorusu üzerinden hazırlanan çalışma, şehirler arasında dikkat çekici farklılıklar olduğunu gösterdi.

EDİRNE ZİRVEDE: KÜFÜR KULLANIMINDA İLK SIRADA

Araştırmaya göre Türkiye’de günlük hayatta en çok küfür eden şehir Edirne oldu. 1’den 5’e kadar derecelendirilen ölçekte en yüksek ortalamaya sahip olan şehir, listenin zirvesine yerleşti. Edirne’yi sırasıyla Uşak ve Muğla takip etti.

EN 'PONÇİK' ŞEHİR SİİRT

Araştırmanın bir diğer dikkat çeken kısmı ise 'en az küfür eden şehirler' listesi oldu. Bu kategoride zirvede Siirt yer aldı. Siirt’i ikinci sırada Rize, üçüncü sırada ise Çanakkale izledi.

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR DİLE YANSIYOR

Araştırma sonuçları, Türkiye genelinde dil kullanımının yalnızca bireysel değil, aynı zamanda kültürel ve bölgesel faktörlerden de etkilendiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre sosyal çevre, eğitim düzeyi ve yerel iletişim alışkanlıkları bu tür sonuçlarda belirleyici rol oynuyor.

1’DEN 5’E ÖLÇEKLE DEĞERLENDİRİLDİ

Çalışmada katılımcıların verdiği yanıtlar, "1: Hiç etmiyorum" ile "5: Sürekli ediyorum" arasında derecelendirildi. Bu sistem sayesinde şehir bazlı ortalamalar çıkarılarak karşılaştırmalı bir analiz yapıldı.