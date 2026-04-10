Türkiye'nin en küfürbaz şehirleri belli oldu

Sedef Karatay Bingül

Türkiye’de günlük konuşma alışkanlıklarına dair dikkat çeken bir araştırma, şehirler arasındaki farkları ortaya koydu. 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştiren çalışmada, vatandaşların küfür kullanma sıklığı mercek altına alındı. Sonuçlara göre bazı şehirler bu konuda zirveye yerleşirken, bazıları ise 'en ponçik' iller olarak öne çıktı.

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara tarafından gerçekleştirilen ve 15 bin kişinin katıldığı araştırma, Türkiye’de günlük dilde küfür kullanımına dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Katılımcılara yöneltilen "Günlük hayatınızda ne kadar sıklıkla küfür ediyorsunuz?" sorusu üzerinden hazırlanan çalışma, şehirler arasında dikkat çekici farklılıklar olduğunu gösterdi.

EDİRNE ZİRVEDE: KÜFÜR KULLANIMINDA İLK SIRADA

Araştırmaya göre Türkiye’de günlük hayatta en çok küfür eden şehir Edirne oldu. 1’den 5’e kadar derecelendirilen ölçekte en yüksek ortalamaya sahip olan şehir, listenin zirvesine yerleşti. Edirne’yi sırasıyla Uşak ve Muğla takip etti.

EN 'PONÇİK' ŞEHİR SİİRT

Araştırmanın bir diğer dikkat çeken kısmı ise 'en az küfür eden şehirler' listesi oldu. Bu kategoride zirvede Siirt yer aldı. Siirt’i ikinci sırada Rize, üçüncü sırada ise Çanakkale izledi.

KÜLTÜREL FARKLILIKLAR DİLE YANSIYOR

Araştırma sonuçları, Türkiye genelinde dil kullanımının yalnızca bireysel değil, aynı zamanda kültürel ve bölgesel faktörlerden de etkilendiğini ortaya koydu. Uzmanlara göre sosyal çevre, eğitim düzeyi ve yerel iletişim alışkanlıkları bu tür sonuçlarda belirleyici rol oynuyor.

1’DEN 5’E ÖLÇEKLE DEĞERLENDİRİLDİ

Çalışmada katılımcıların verdiği yanıtlar, "1: Hiç etmiyorum" ile "5: Sürekli ediyorum" arasında derecelendirildi. Bu sistem sayesinde şehir bazlı ortalamalar çıkarılarak karşılaştırmalı bir analiz yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konteynerdeki çiğ köfteci 'duygu duvarı'na dönüştüKonteynerdeki çiğ köfteci 'duygu duvarı'na dönüştü
14 yıl sonra ortaya çıkan köy yeniden kayboldu! Geriye sadece minare kaldı14 yıl sonra ortaya çıkan köy yeniden kayboldu! Geriye sadece minare kaldı

En Çok Okunan Trend Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

Teklifte ilk 6 madde kabul edildi (Gelir vergisi istisnası, doğum izni)

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet geliyor!

