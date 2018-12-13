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Türkiye'nin en mutsuz şehri hangisi?

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.12.2018 14:34 | Son Güncelleme

Sokak Röportajları'nda bu hafta vatandaşlara "Sizce Türkiye'nin en mutsuz şehri hangisi ve neden?" diye soruldu.

Vatandaşların verdiği cevap ise izleyenleri güldürdüğü kadar da düşündürdü.

Sokak Röportajları'nın birbirinden ilginç sorularına verilen yanıtları takip edin;
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Anahtar Kelimeler:
röportaj sokak röportajları mutsuz şehir

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