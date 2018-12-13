Türkiye'nin en mutsuz şehri hangisi?

Vatanda\u015flar\u0131n verdi\u011fi cevap ise izleyenleri g\u00fcld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc kadar da d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcrd\u00fc.\nSokak R\u00f6portajlar\u0131'n\u0131n birbirinden ilgin\u00e7 sorular\u0131na verilen yan\u0131tlar\u0131 takip edin;\n\nPARTNER\u0130nternetsiz Okey Seninle! Metroda, otob\u00fcste, u\u00e7akta oyna'Kara k\u0131\u015f' gelmeden mezar yerleri a\u00e7\u0131ld\u0131\u0130zmir'de bir otob\u00fcste \u015fok anlar! Herkes \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131kla izledi
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