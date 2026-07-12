Türkiye’nin en sağlıklı şehri belli oldu! Şifa denilince ilk akla geliyor

TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,3 yıl olarak hesaplandı. Araştırma, kadınların ortalama yaşam süresinin erkeklerden 5,5 yıl daha uzun olduğunu ortaya koydu.
Şehir bazında yapılan değerlendirmede ise Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinin listenin üst sıralarında yer alması dikkat çekti.
TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu 10 il şöyle sıralandı:
Trabzon – 80,3 yıl
Kadın: 83,8 yıl
Erkek: 76,8 yıl
Tunceli – 80,3 yıl
Kadın: 84,1 yıl
Erkek: 77,0 yıl
Ordu – 80,0 yıl
Kadın: 83,0 yıl
Erkek: 77,2 yıl
Rize – 79,4 yıl
Kadın: 83,3 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Bayburt – 79,2 yıl
Kadın: 81,4 yıl
Erkek: 77,0 yıl
Samsun – 78,6 yıl
Kadın: 81,7 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Sinop – 78,6 yıl
Kadın: 81,8 yıl
Erkek: 75,7 yıl
Sivas – 78,5 yıl
Kadın: 81,2 yıl
Erkek: 75,9 yıl
Aksaray – 78,5 yıl
Kadın: 81,5 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Zonguldak – 78,2 yıl
Kadın: 81,0 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Kadınlar daha uzun yaşıyor
Veriler, Türkiye genelinde kadınların yaşam süresinin erkeklere göre belirgin şekilde daha uzun olduğunu gösterdi. En yüksek kadın yaşam süresi 84,1 yıl ile Tunceli'de ölçülürken, erkeklerde ise listenin zirvesinde 77,2 yıl ile Ordu yer aldı.
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