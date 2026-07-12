Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Türkiye’nin en sağlıklı şehri belli oldu! Şifa denilince ilk akla geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 yıl oldu. Kadınların erkeklerden ortalama 5,5 yıl daha uzun yaşadığı araştırmada, en uzun yaşam süresine sahip şehirler de sıralandı. İşte listenin ilk 10'u...

Türkiye’nin en sağlıklı şehri belli oldu! Şifa denilince ilk akla geliyor
Çiğdem Berfin Sevinç

TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,3 yıl olarak hesaplandı. Araştırma, kadınların ortalama yaşam süresinin erkeklerden 5,5 yıl daha uzun olduğunu ortaya koydu.

Şehir bazında yapılan değerlendirmede ise Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinin listenin üst sıralarında yer alması dikkat çekti.

Türkiye’nin en sağlıklı şehri belli oldu! Şifa denilince ilk akla geliyor 1

EN UZUN YAŞAM SÜRESİNE SAHİP ŞEHİRLER AÇIKLANDI

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu 10 il şöyle sıralandı:

Trabzon – 80,3 yıl

Kadın: 83,8 yıl
Erkek: 76,8 yıl

Tunceli – 80,3 yıl

Kadın: 84,1 yıl
Erkek: 77,0 yıl

Ordu – 80,0 yıl

Kadın: 83,0 yıl
Erkek: 77,2 yıl

Rize – 79,4 yıl

Kadın: 83,3 yıl
Erkek: 75,5 yıl

Bayburt – 79,2 yıl

Kadın: 81,4 yıl
Erkek: 77,0 yıl

Samsun – 78,6 yıl

Kadın: 81,7 yıl
Erkek: 75,5 yıl

Sinop – 78,6 yıl

Kadın: 81,8 yıl
Erkek: 75,7 yıl

Sivas – 78,5 yıl

Kadın: 81,2 yıl
Erkek: 75,9 yıl

Aksaray – 78,5 yıl

Kadın: 81,5 yıl
Erkek: 75,5 yıl

Zonguldak – 78,2 yıl

Kadın: 81,0 yıl
Erkek: 75,5 yıl
Kadınlar daha uzun yaşıyor

Veriler, Türkiye genelinde kadınların yaşam süresinin erkeklere göre belirgin şekilde daha uzun olduğunu gösterdi. En yüksek kadın yaşam süresi 84,1 yıl ile Tunceli'de ölçülürken, erkeklerde ise listenin zirvesinde 77,2 yıl ile Ordu yer aldı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir yandan termometreler alarm veriyor diğer yandan sağanak geliyor!Bir yandan termometreler alarm veriyor diğer yandan sağanak geliyor!
3 milyon yaşında! Türkiye'nin en büyüklerinden: Adeta şifa saçıyor3 milyon yaşında! Türkiye'nin en büyüklerinden: Adeta şifa saçıyor

Anahtar Kelimeler:
Şehir hastanesi tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Polis uygulamalarına karşı Whatsapp grubu kurmuşlar: "Geleni alıyorlar"

Mesai arkadaşına bu ifadeyi kullandı! Tazminatını bile almadan kovuldu

Mesai arkadaşına bu ifadeyi kullandı! Tazminatını bile almadan kovuldu

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Pogon Szczecin Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü futbolcular soluğu Bodrum'da aldı! Bir gecede ödedikleri hesap...

Ünlü futbolcular soluğu Bodrum'da aldı! Bir gecede ödedikleri hesap...

Kasımda 120 bin kişi bekleniyor 'Hepimiz sattık, kapalı gişeyiz'

Kasımda 120 bin kişi bekleniyor 'Hepimiz sattık, kapalı gişeyiz'

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor! 11 Temmuz ŞOK kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.