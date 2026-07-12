Türkiye’nin en sağlıklı şehri belli oldu! Şifa denilince ilk akla geliyor

TÜİK verilerine göre Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78,3 yıl olarak hesaplandı. Araştırma, kadınların ortalama yaşam süresinin erkeklerden 5,5 yıl daha uzun olduğunu ortaya koydu.

Şehir bazında yapılan değerlendirmede ise Karadeniz ve Doğu Anadolu illerinin listenin üst sıralarında yer alması dikkat çekti.

EN UZUN YAŞAM SÜRESİNE SAHİP ŞEHİRLER AÇIKLANDI

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu 10 il şöyle sıralandı:

Trabzon – 80,3 yıl

Kadın: 83,8 yıl

Erkek: 76,8 yıl

Tunceli – 80,3 yıl

Kadın: 84,1 yıl

Erkek: 77,0 yıl

Ordu – 80,0 yıl

Kadın: 83,0 yıl

Erkek: 77,2 yıl

Rize – 79,4 yıl

Kadın: 83,3 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Bayburt – 79,2 yıl

Kadın: 81,4 yıl

Erkek: 77,0 yıl

Samsun – 78,6 yıl

Kadın: 81,7 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Sinop – 78,6 yıl

Kadın: 81,8 yıl

Erkek: 75,7 yıl

Sivas – 78,5 yıl

Kadın: 81,2 yıl

Erkek: 75,9 yıl

Aksaray – 78,5 yıl

Kadın: 81,5 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Zonguldak – 78,2 yıl

Kadın: 81,0 yıl

Erkek: 75,5 yıl

Kadınlar daha uzun yaşıyor

Veriler, Türkiye genelinde kadınların yaşam süresinin erkeklere göre belirgin şekilde daha uzun olduğunu gösterdi. En yüksek kadın yaşam süresi 84,1 yıl ile Tunceli'de ölçülürken, erkeklerde ise listenin zirvesinde 77,2 yıl ile Ordu yer aldı.