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Bir yandan termometreler alarm veriyor diğer yandan sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminleri yayımlandı. Türkiye yeni haftaya iki farklı hava sistemiyle giriyor. Güney ve batıda kavurucu sıcaklıklar etkisini artırırken, İstanbul dahil kuzey kesimler için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak, hangi illerde yağmur bekleniyor?

Bir yandan termometreler alarm veriyor diğer yandan sağanak geliyor!
Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlere göre Türkiye, sıcak hava dalgası ile yağışlı sistemin aynı anda etkili olacağı bir haftaya giriyor. Güney ve batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, kuzey bölgelerde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bir yandan termometreler alarm veriyor diğer yandan sağanak geliyor! 1

GÜNEY VE BATIDA SICAKLIK 43 DERECEYE ÇIKACAK

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise termometrelerin 37 ila 41 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, güneş çarpması riskine karşı özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Bir yandan termometreler alarm veriyor diğer yandan sağanak geliyor! 2

GECE SAATLERİNDE BİLE BUNALTICI HAVA ETKİLİ OLACAK

Sıcak hava dalgası yalnızca gündüz değil gece saatlerinde de etkisini sürdürecek. Özellikle İzmir ve çevresinde yüksek sıcaklıkların gece boyunca devam etmesi beklenirken, nemin de artmasıyla bunaltıcı havanın hissedileceği öngörülüyor.

Bir yandan termometreler alarm veriyor diğer yandan sağanak geliyor! 3

İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul'da günlerdir merak edilen yağış beklentisiyle ilgili yeni tahminler de açıklandı. Meteoroloji'nin son haritalarına göre kuzey kesimlerde etkili olan gök gürültülü sağanak sistemi Marmara'nın kuzeybatısına doğru ilerliyor.

İstanbul ile Trakya çevresinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışların görülmesi beklenirken, yağışların hava sıcaklığını kısa süreli düşürmesi öngörülüyor. Yetkililer, ani ve yerel kuvvetli sağanaklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Bir yandan termometreler alarm veriyor diğer yandan sağanak geliyor! 4

HANGİ İLLERDE SAĞANAK BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin güncel tahminlerine göre gök gürültülü sağanak yağışların özellikle Karadeniz kıyılarında etkili olması bekleniyor. Yağış beklenen iller şöyle sıralandı:

  • Ordu
  • Giresun
  • Trabzon
  • Rize
  • Artvin

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hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul sağanak termometre
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