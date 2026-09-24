Elektrikli otoda ultra hızlı şarj dönemi! İstasyondan yakıt almak kadar kısa sürüyor

Geely Auto Group, Çin’de kısa süre önce 2,25 megavat tepe güç sunabilen beşinci nesil Smart Charging System şarj sistemini ve Ultra Short Blade Battery adlı yeni bataryasını tanıttı.

YÜZDE 10’DAN YÜZDE 70’E 4 DAKİKA 30 SANİYEDE ŞARJ!

Geely’nin iddiasına göre yeni batarya sistemiyle desteklenen araçlar, gerçek kullanım koşullarında yüzde 10’dan yüzde 70’e 4 dakika 30 saniyede şarj olabiliyor. Yüzde 10’dan yüzde 97’ye dolum için verilen süre ise 8 dakika 40 saniye.

YÜKSEK GÜÇTE SICAKLIK NASIL KONTROL EDİLİYOR?

Bu hızlarda şarj, doğru yönetilmediğinde batarya hücrelerine zarar verebiliyor. Geely, batarya sıcaklığını tahmin ederek şarj hızını dinamik biçimde ayarlamak için yapay zekâ destekli Xingrui PowerMind sistemini kullandığını belirtiyor. Sistem, bataryanın ortalama sıcaklığını 55 santigrat derecede tutmak ve 65 santigrat derecelik üst sınırı aşmamak üzere tasarlanmış.

Sıvı soğutma sistemi de batarya paketi, şarj bağlantı noktası, kablo, şarj ünitesi ve üniteleri destekleyen enerji depolama bataryalarındaki ısıyı birlikte yönetiyor.

BATARYA İÇİN MİKRO AKIM DARBELERİ

Geely, tekrarlanan hızlı şarj sırasında anotta biriken lityum iyonlarını yeniden etkinleştirmek için mikro akım darbeleri kullanan bir teknoloji geliştirdiğini de söylüyor. Bu yaklaşımın, ultra hızlı şarjda oluşabilen ve bataryayı olumsuz etkileyebilen lityum birikimine karşı iyonları yeniden hareketli hâle getirebileceği belirtiliyor.

Kaynak: InsideEvs